Le PSG continue tranquillement sa préparation. Après des victoires contre Quevilly Rouen (2-0) et au Kawasaki Frontale (1-2), les Parisiens se sont aisément imposés contre les Urawa Red Diamonds ce samedi (3-0) grâce à des buts de Pablo Sarabia, Kylian Mbappé et Arnaud Kalimuendo. Christophe Galtier a pu faire jouer une multitude de joueurs une nouvelle fois. La prochaine rencontre du club de la capitale se déroulera lundi contre Osaka.

Mbappé et Verratti en patrons

Sous la chaleur et l'humidité de Saitama, les hommes de Christophe Galtier ont tranquillement continué leur préparation. Légèrement bousculés par des Red Diamonds en jambes en début de rencontre, les Parisiens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Sur sa première occasion, le PSG, a ouvert le score grâce à un jeu en une touche de Kylian Mbappé et Mauro Icardi et une reprise de volée sèche de Pablo Sarabia (1-0, 16e). Son premier but dans ce Japan Tour 2022.

Emmené par un Marco Verratti au four et au moulin et un Kylian Mbappé, seul à apporter de la vitesse devant, le PSG a doublé la mise grâce à son attaquant star. Servi par Bernat dans la surface, le natif de Bondy a feinté un centre pour finalement tirer en force au premier poteau (2-0, 35e). Surpris, Nishikawa n'a rien pu faire. Peu avant la pause, Keylor Navas a réalisé un joli arrêt réflexe (41e) pour maintenir l'avantage de deux buts des Parisiens à la mi-temps.

Navas et Rico ont brillé, Kalimuendo encore buteur

Au retour des vestiaires, après une multitude de remplacements de la part de Christophe Galtier, le PSG a connu quelques sueurs froides mais ses gardiens ont su faire les arrêts nécessaires. Comme lors du premier acte, Keylor Navas a réalisé un nouvel arrêt réflexe face à Linssen (51e). Puis, Sergio Rico, entré en jeu à la place du Costaricain, s'est imposé face à Mitsuzaki, servi en retrait (65e).

Dans le dernier quart d'heure, les Parisiens ont accéléré. Après une frappe croisée de Nuno Mendes frappant le poteau (75e), Arnaud Kalimuendo a marqué son deuxième but de ce Japan Tour 2022 en reprenant un centre du latéral portugais devant Niekawa au premier poteau (76e). L'attaquant de 20 ans, dont l'avenir au PSG est encore flou en ce mois de juillet, avait déjà trouvé le chemin des filets contre le Kawasaki Frontale. Ses coéquipiers stars, Lionel Messi et Neymar, entré pour la dernière demi-heure, n'ont, eux, pas trouvé la faille. Lundi, peut-être, contre Osaka (12h, heure française) pour le dernier match de cette tournée japonaise.

