Bamba évite la défaite aux Bleuets face aux Espoirs croates

Les Bleuets commencent par un nul ! Pour leur premier match de préparation à l'Euro Espoirs qui se tiendra du 6 au 30 juin prochain en Italie et à Saint-Marin, les hommes de Sylvain Ripoll ont concédé le match nul à domicile contre la Croatie (2-2). Malgré trente bonnes premières minutes, la France a péché par manque de concentration et a laissé des Croates jusque-là inexistants revenir dans la rencontre jusqu'à prendre l'avantage peu avant l'heure de jeu. Avant de sauver le match nul en fin de match par l'intermédiaire de Jonathan Bamba.

Confronté à de nombreux forfaits, le sélectionneur des espoirs, Sylvain Ripoll avait l'occasion de découvrir de nouveaux visages face aux Croates. Nouvellement appelé et titularisé, le joueur d'Arsenal Mattéo Guendouzi a ainsi rendu une copie pleine à l'instar de l'ensemble de ses coéquipiers du moins durant la première demi-heure. A la 15e minute, Jean-Philippe Mateta a validé l'ultra-domination française. D'abord servi côté droit dans la surface, l'attaquant de Mayence a manqué son face-à-face. Le ballon est revenu dans les pieds de Tousart dont la frappe a également repoussée. Mais sur l'attaquant français, qui cette fois-ci n'a pas raté l'occasion d'ouvrir le score.

Pourtant asphyxiée par la France, en témoigne cette phase de jeu durant laquelle pas moins de six joueurs de champ ont pressé dans le camp adverse, la Croatie va tout doucement rentrer dans son match, profitant du relâchement de l'emprise française.

Halilovic a sonné la charge croate

Halilovic a d'abord trouvé le poteau à la 27e minute de jeu en guise de premier avertissement. Et dix minutes plus tard, c'est encore lui qui, servi par Moro au point de penalty, a trompé Larsonneur du plat du pied. En début de seconde période, c'est Uremovic, à la réception d'un centre de Bradaric et absolument seul au milieu de cinq Français apathiques qui a donné l'avantage à la Croatie.

Les Bleuets vont profiter de la fraîcheur des entrants (pas moins de sept changements effectués) pour pousser en fin de rencontre face à des Croates à bout de souffle. C'est ainsi Bamba, rentré à la 64e minute de jeu, qui a égalisé de la tête à dix minutes de la fin du match, sur un centre de Mukiele, rentré deux minutes plus tôt.

Sylvain Ripoll aura de quoi redire à ses joueurs qui, après trente minutes de jeu, avaient complètement la mainmise sur le match mais qui ont relancé les Croates uniquement par manque d'attention. Prochain rendez-vous lundi pour les Bleuets, qui affronteront l'Espagne, également qualifiée pour l'Euro Espoirs, au stade Michel-d'Ornano à Caen.