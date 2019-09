L'équipe de France espoirs a parfaitement conclu sa préparation pour les matches de qualification pour le prochain Euro U21, qui débuteront en octobre. Pour la deuxième fois en quatre jours, les joueurs de Sylvain Ripoll se sont imposés (3-1), cette fois face à la République Tchèque. À nouveau, c'est Odsonne Edouard, encore auteur d'un doublé pour sa deuxième sélection, qui a mené les siens à la victoire.

Les Bleuets ne comptent plus Moussa Dembélé (23 ans) dans leurs rangs, mais ils ont récupéré un nouveau serial buteur, qui rayonne également sous les couleurs du Celtic Glasgow, en Ecosse. Appelé pour la première fois en Espoirs à l'occasion de ce rassemblement, l'ancien du PSG Edouard en a profité de mille feux pour briller sous le maillot frappé du coq.

Edouard, 4 buts en 2 rencontres

Déjà auteur de 2 buts lors de la tranquille victoire des siens face à l'Albanie (4-0), jeudi dernier, il a permis aux siens d'obtenir un nouveau succès dans un match plus compliqué, face à la République Tchèque, en inscrivant ses troisième et quatrième but avec les moins de 21 ans, le tout en deux apparitions. Accrocheuse en première période puis dépassée physiquement, techniquement et collectivement par les coéquipiers de Jeff Reine-Adélaïde, la formation emmenée par Karel Krejci a fini par craquer dans le deuxième acte.

Pourtant, c'est cette dernière qui avait ouvert le score, profitant des erreurs d'inattention de l'arrière-garde tricolore, dans une équipe fortement remaniée (8 changements) par rapport à l'Albanie. D'une superbe volée, Patrick Zitny a créé la surprise à Troyes (0-1, 36e). Mais les Français, emmenés par un Jeff Reine Adélaïde à nouveau omniprésent, ont réagi dans la foulée, Edouard marquant de près sur un service de Bryan Mbeumo (1-1, 39e).

Parti cet été à Brentford (D2 anglaise), l'ancien de l'ESTAC a fait lever son ancien public, en redonnant l'avantage aux tricolores sur une reprise parfaitement placée du droit (2-1, 55e). Puis c'est Edouard, d'un superbe plat du pied du droit, qui a conclu la bonne seconde période des siens (3-1, 64e). Un match qui a permis à Ripoll de vérifier la richesse du vivier dont il dispose. Une bonne nouvelle, alors que les Bleuets commenceront leur campagne de qualification pour l'Euro Espoirs 2021 face à l'Azerbaïdjan dans 1 mois.