Fin de série pour l'équipe de France, dominée par l'Allemagne (0-1)

L'Allemagne a joué un bien mauvais tour à l'équipe de France à Laval. En s'imposant un but à zéro, pour le premier match des octuples championnes d'Europe sous la houlette de Martina Voss-Tecklenburg, les partenaires de la Lyonnaise Dzsenifer Marozsan ont mis fin à la série de huit succès consécutifs des tricolores. Bousculées physiquement, maladroites à l'approche du but adverse, les Bleues ont été muettes devant le but pour la première fois depuis 12 matches, elles qui restaient sur une invincibilité de 23 rencontres à domicile.

Face aux numéro 2 mondiales du classement Fifa, Corinne Diacre avait aligné un 4-2-3-1 assez classique, où Marie-Antoinette Katoto a pu honorer sa première titularisation en équipe de France. Convaincantes dans le jeu face aux Etats-Unis en janvier, les tricolores ont été considérablement gênées par le pressing allemand en début de rencontre, puis par l'impact physique des doubles championnes du monde. D'abord déstabilisées, à l'image d'une Sarah Bouhaddi proche de concéder l'ouverture du score sur une sortie balle au pied pas franchement sereine (3e), les Françaises ont peu à peu retrouvé du répondant.

Marie-Antoinette Katoto lors de France - AllemagneGetty Images

Les Bleues trop maladroites devant

Malgré quelques étincelles, allumées généralement depuis les côtés (10e, 14e, 41e), les Bleues ont rarement fait trembler la portière adverse. Les locales ont aussi perdu trop de ballons dangereux dans leur camp, ce qui leur a coûté cher à la demi-heure de jeu. Léa Schuller a profité d'une mauvaise passe de Sakina Karchaoui pour ouvrir le score (1-0, 31e). Gaëtane Thiney a eu une énorme occasion de remettre les deux équipes à égalité, mais a tiré à côté (45e). Elle et ses partenaires sont revenues avec de meilleures intentions après la pause, avec un bloc plus haut qui a mis en difficulté la relance adverse.

Malgré quelques bonnes opportunités (49e, 62e, 70e), les Bleues auront fait preuve de maladresse et souvent fait le mauvais choix pour faire trembler l'Allemagne. Et lorsque Thiney a trouvé le cadre sur coup franc, elle a vu Merle Frohms repousser sa tentative (82e). La France aura l'occasion de relever la tête dès lundi face à une sélection d'un moindre calibre : l'Uruguay.