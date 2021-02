Une série d'invincibilité qui pèse désormais 14 matches : l'équipe de France a poursuivi son incroyable série samedi soir, lors d'un match amical contre la Suisse (2-0). Le tout en sortant de sa zone de confort, puisque Corinne Diacre avait fait le choix de changer de système pour tester un 3-4-3 qui a fait ses preuves. "On s'est bien adapté, on s'est bien parlé, on s'est bien entendu et on n'a pas été trop mises en danger, donc c'est bien, a analysé la défenseure et capitaine des Bleues Marion Torrent au coup de sifflet final. On essaie de presser rapidement dès la perte de balle pour neutraliser les attaques adverses. On a mis cette envie et cette agressivité nécessaires".

"Un peu plus de travail"

Liga Benzema "va mieux", mais Zidane reste très prudent IL Y A 10 HEURES

Alors qu'elle a inscrit son deuxième but en deux rencontres, Perle Morroni est allée dans le même sens : "On s'est bien adapté à ce système (3-4-3), même s'il demande beaucoup d'efforts. On a bien travaillé cette semaine, tout le monde a été concerné ce soir". Des efforts dont la sélectionneure tricolore est consciente. "C'est vrai que le système était un peu difficile à maîtriser. Malgré tout, c'est un match que l'on remporte, avec des choses intéressantes, un groupe concerné, les joueuses entrantes ont fait le boulot aussi. Il y a eu des choses intéressantes. Après, effectivement, un système comme ça demande un peu plus de travail".

Du travail et des répétitions, donc. A moins que d'autres idées ne soient testées dans les prochains jours. "Si on utilisera le même système mardi ? On en a travaillé un autre, on va voir si on le met en place, mais il y a de grandes chances". Des Bleues invincibles et qui évoluent tactiquement : voilà une donnée qui sera très intéressante à analyser lors des prochaines échéances.

Wendy Renard face à la Suisse Crédit: Getty Images

Match amical Les Bleues de Diacre continuent leur incroyable série IL Y A 10 HEURES