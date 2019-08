Quatre changements et toujours pas de Katoto : Diacre a dévoilé sa liste

On connaît la première liste post-Mondial de Corinne Diacre. La sélectionneure de l'équipe de France a communiqué jeudi matin les noms des 23 joueuses convoquées pour le match amical contre l'Espagne, le 31 août à Clermont. Comme lors de la Coupe du Monde, l'attaquante parisienne Marie-Antoinette Katoto est laissée de côté. Pour le reste, la patronne des Bleues a effectué quatre changements "forcés" par rapport à sa liste de mai dernier.

Coupe de jeune dans le groupe des Bleues

Elise Bussaglia (33 ans, 192 sélections), qui a mis fin à sa carrière internationale à l'issue du Mondial, est l'autre grande absente de ce groupe. Maéva Clemaron, blessée, ne sera pas non plus du rassemblement et ce sont donc deux nouvelles - par rapport à la dernière liste - qui font leur apparition dans l'entrejeu : la revenante Kenza Dali (West Ham), et la jeune joueuse du PSG Léa Khelifi, qui va découvrir les A du haut de ses 20 ans.

Gaetane Thiney est bien présente, pas Elise Bussaglia Getty Images

Eve Perisset, blessée aussi, est la seule défenseure à quitter le groupe. Elle voit une jeune espoir lui prendre sa place, la Montpelliéraine Elise De Almeida, qui va également découvrir l'équipe de France. Au rayon des nouveautés figure enfin Justine Lerond (Metz), qui prend le fauteuil de troisième gardienne de Pauline Peyraud-Magnin, touchée aussi. Lerond avait été très en vue lors du sacre de l'équipe de France en juillet à l'Euro des moins de 19 ans.

La liste des Bleues retenues contre l'Espagne le 31 août :

Gardiennes : Sarah Bouhaddi (Lyon), Solène Durand (Guingamp), Justine Lerond (Metz)

Défenseures : Elisa De Almeida (Montpellier), Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid)

Milieux de terrain : Charlotte Bilbault (Paris FC), Kenza Dali (West Ham), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon), Léa Khelifi (Paris SG), Gaëtane Thiney (Paris FC)

Attaquantes : Viviane Asseyi (Bordeaux), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Valérie Gauvin (Montpellier), Emelyne Laurent (Guingamp), Eugénie Le Sommer (Lyon)