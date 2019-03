Matches amicaux : l'Argentine espère le retour de son Messi

Le sélectionneur par intérim Lionel Scaloni pourrait rappeler Lionel Messi dans le groupe de l'Argentine qui affrontera le Venezuela et le Maroc (les 22 et 26 mars), mais les conditions du retour du joueur du Barça restent peu claires, à en croire plusieurs médias. Le joueur âgé de 31 ans, même s'il venait à accepter l'idée d'un retour, souffre en effet toujours d'une blessure à une cuisse qui pourrait retarder son come-back.

En attendant, c'est toute l'Argentine qui prie pour que son héros revienne, à quelques mois de la Copa America disputée au Brésil (14 juin-7 juillet), et après un exil volontaire de huit mois, conséquence d'une Coupe du monde frustrante où le joueur aura, comme souvent dans sa carrière internationale, cristallisé les critiques.

"Responsabilité"

"J'espère, je souhaite et je crois que Leo reviendra en équipe nationale", avait assuré Scaloni l'an dernier, comme un écho aux voix du peuple argentin, qui attend que sa star se libère enfin du poids que représente le maillot de l'Albiceleste, avec lequel il n'a rien gagné de majeur, et perdu trois finales importantes (Coupe du monde 2014, Copa America 2015 et 2016).

"Je sais qu'il est impatient de revenir, je sais ce qu'il ressent pour ce maillot", a tenté de rassurer il y a trois semaines Claudio Tapia, le président de la Fédération nationale (AFA). Cesar Menotti, le nouveau directeur des sélections nationales, a lui été plus prudent, préférant prendre un peu de distance.

Lionel Messi (Argentine)Getty Images

"C'est beaucoup plus important de construire des équipes et de renforcer les joueurs amenés à devenir des champions, que de rêver au retour de Messi", a-t-il dit, comme pour enlever un peu de pression au principal intéressé, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec 65 buts. "Il ne mérite pas d'avoir cette responsabilité de gagner la Coupe du monde dépendant de lui", a ajouté Menotti.

L'hypothétique retour de Messi n'est toutefois pas la seule interrogation de cette liste. Jusqu'à présent, Angel Di Maria (Paris SG), Sergio Agüero (Manchester City) et Gonzalo Higuain (Chelsea) ont été laissés à l'écart de la sélection argentine depuis le Mondial. Des trois attaquants, seul le premier est annoncé sur le retour. Enfin, il faudra scruter la décision prise quant à Mauro Icardi. Le buteur de l'Inter Milan ne joue plus en club, en raison d'un contentieux contractuel.