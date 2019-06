Benjamin Lecomte va devoir faire ses valises plus tôt que prévu. Le gardien de Montpellier quittera effectivement le groupe France lundi, comme l'a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse. En cause : le retour d'Hugo Lloris, occupé par la finale de la Ligue des Champions ce samedi (21h). Du fait de la participation du capitaine tricolore à cette rencontre, le sélectionneur des champions du monde avait convoqué quatre gardiens pour le rassemblement de juin, lors duquel les Bleus affronteront la Bolivie dimanche en match amical, avant deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2020, en Turquie et en Andorre.

Lecomte devancé par Maignan dans la hiérarchie

Temporairement privé de son habituel dernier rempart, Deschamps a décidé d'aligner Alphonse Areola dans le but à l'occasion de la réception des Boliviens. "Alphonse débutera le match, a affirmé l'ancien entraîneur de l'OM devant la presse. Mike Maignan sera le numéro 2 et Benjamin Lecomte le numéro 3, donc c'est Benjamin qui nous quittera lundi." Le portier héraultais avait été convoqué en septembre pour deux matches de Ligue des Nations contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Il s'agit en revanche de la première convocation pour Maignan, auteur d'une excellente saison avec Lille et qui, visiblement, semble déjà s'être installé devant Lecomte dans la hiérarchie.