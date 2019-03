Après son opération rajeunissement, Joachim Low débute sa nouvelle ère avec la Mannschaft par un nul face à la Serbie (1-1). Un score de parité qui reflète assez bien le scenario de ce match amical disputé à Wolfsburg. Car les Allemands ont longtemps déjoué avant de hausser nettement le rythme dans la dernière demi-heure de jeu. Une fin de match qui devrait servir de bonne base de travail pour son sélectionneur avant de débuter la campagne de qualification pour l'Euro 2020, ce dimanche aux Pays-Bas.

Désormais sans Boateng, Hummels et Müller mis de côté par Joachim Low, l'Allemagne a montré deux visages bien différents au cours de cette partie. Durant près d'une heure, on a retrouvé l'équipe apathique qui avait sombré en Russie lors du Mondial 2018. Avec une domination territoriale totalement stérile et de larges espaces à exploiter en contre pour l'adversaire.

Reus change tout

C'est d'ailleurs sur l'un d'eux que la Serbie a obtenu le corner qui a permis à Jovic d'ouvrir le score de la tête (0-1, 12e). Idéalement placé, Ljajic est ensuite passé tout près du but du break. Mais sa frappe a fini bien au-dessus (41e). Peut-être le tournant du match. Car les Allemands se sont enfin réveillés après la pause. Principalement sous l'impulsion de Marco Reus, entré à la pause, qui a dynamité le jeu de la Mannschaft, devenue, d'un coup, presque irrésistible.

Le champion du monde 2014 a ainsi délivré une passe décisive pour Goretzka, un autre entrant plutôt en vue (56e), qui a marqué quelques instants plus tard d'un beau tir du droit (1-1, 69e). Les Allemands ont joué sur un rythme élevé et se sont naturellement procurés de nombreuses opportunités. Mais ils se sont heurtés à un excellent portier serbe, Dmitrovic, qui a tout repoussé (37e, 59e, 64e, 73e, 77e), ou qui a vu Maksimovic le suppléer d'un tacle salvateur sur sa ligne (65e). Une kyrielle d'occasions très nettes qui peut laisser entrevoir des jours meilleurs pour la Mannschaft.