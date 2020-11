Finalement, il n'y aura pas de rencontre entre la Norvège et Israël. Le match, prévu mercredi à Oslo, a dû être annulé après qu'un cas de Covid-19 a été détecté au sein de l'effectif israélien. La fédération norvégienne a annoncé la nouvelle ce mercredi. "La Direction norvégienne de la santé estime qu'il existe un risque d'infection parmi les joueurs et l'encadrement si le match international entre la Norvège et Israël est disputé", a indiqué la fédération dans un communiqué.