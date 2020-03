La Fédération internationale de football (FIFA) a "recommandé" vendredi de reporter sine die tous les matches des équipes nationales prévus en mars et avril, en raison de la pandémie de coronavirus. "Afin d'éviter tout risque sanitaire inutile ainsi que de potentielles injustices sportives, nous recommandons que tous les matches internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés jusqu'à ce qu'ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé", a indiqué dans un communiqué la FIFA.

"La décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matches amicaux", a précisé la Fédération internationale de football. Les deux prochains matches de préparation à l'Euro 2020 des Bleus, contre l'Ukraine et la Finlande fin mars, doivent pour l'instant se tenir à huis clos au Stade de France, a annoncé mardi le président de la Fédération française Noël Le Graët.