Didier Deschamps avait prévenu : il profiterait des trois matches des Bleus pour procéder à une large revue d'effectif. Le sélectionneur a choisi de lancer un onze très inexpérimenté face à l'Ukraine avant les deux matches de Ligue des Nations face au Portugal et à la Croatie. Seuls deux titulaires de la Coupe du monde 2018 figurent dans l'équipe de départ, sans doute disposée en 4-3-1-2, à savoir Benjamin Pavard et Olivier Giroud, capitaine du soir pour sa 100e sélection .

Houssem Aouar effectuera ses grands débuts en soutien d'un duo d'attaque 100% Premier League : Giroud-Martial. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann débuteront la rencontre sur le banc tout comme Paul Pogba, N'Golo Kanté, Hugo Lloris ou encore Rafael Varane.

Le milieu est, lui aussi, plein de surprises. Eduardo Camavinga fêtera sa première titularisation aux côtés de son coéquipier à Rennes, Steven Nzonzi, et de Corentin Tolisso. Dayot Upamecano et Clément Lenglet formeront la charnière devant Steve Mandanda. Lucas Digne et Benjamin Pavard animeront les couloirs de la défense.