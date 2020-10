Didier Deschamps revient à une option plus classique. Le sélectionneur de l'équipe de France va opter pour un retour à la défense à quatre pour le match amical de mercredi soir face à l'Ukraine selon les informations du Parisien. Testée avec plus ou moins de succès lors des trois dernières sorties - face à l'Albanie en novembre 2019, puis la Suède et la Croatie au mois de septembre dernier - la défense à trois va être rangée au placard pour au moins une rencontre.

Le peu de stabilité des Bleus avec cette défense à trois stoppeurs a eu raison du 3-4-2-1. Benjamin Pavard, qui va effectuer son retour, et Lucas Digne vont occuper les côtés. La charnière centrale sera à la charge de la paire Dayot Upamecano, confirmé après ses premières sélections compliquées, et Presnel Kimpembe. Léo Dubois, positif à la Covid-19 mardi soir, va lui quitter le rassemblement et être remplacé par Ferland Mendy. Dans la cage, Steve Mandanda a été confirmé comme titulaire par Deschamps lors du point presse d'avant-match.

Pogba, seize mois après

Ce match face à l'Ukraine marquera surtout le retour de Paul Pogba dans l'entrejeu. Absent depuis plus d'un an à cause des blessures, puis de la pandémie, le milieu de Manchester United va débuter dans le double pivot défensif du 4-4-2 qui se dessine. Reste à trouver son compère : ce sera Corentin Tolisso ou Ngolo Kanté. Le Munichois part avec légère longueur d'avance, turn-over oblige.

Devant, l'animation est encore un mystère. Seule certitude : Olivier Giroud sera bien à la pointe de l'attaque. Reste à savoir qui d'Antoine Griezmann ou Wissam Bedder évoluera à ses côtés. Sur les côtés, Kylian Mbappé et Anthony Martial sont attendus dès le départ.

Le onze probable de l'équipe de France

4-4-2

Mandanda (G) - Pavard, Upamecano, Kimpembe, Digne - Mbappé, Tolisso ou Kanté, Pogba, Martial - Ben Yedder (ou Griezmann), Giroud

4-2-3-1

Mandanda (G) - Pavard, Upamecano, Kimpembe, Digne - Tolisso ou Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Martial - Giroud

