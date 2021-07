Plus que trois semaines d'attente avant le début de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Plus que trois semaines de travail et de montée en puissance, aussi, pour les clubs de l'élite, qui ont été nombreux à disputer un match amical ce samedi. La palme du suspense est, sans contestation possible, revenue à Rennes. À la pause, les Bretons étaient menés 3-0 par le Standard Liège. Mais les hommes de Bruno Genesio ont finalement obtenu le match nul, grâce à des réalisations tardives de Benjamin Bourigeaud, Matthis Abline et Flavien Tait, qui a égalisé à la 90e.

Lille, un nul à neuf contre onze

Également opposés à des formations belges, Lille et Monaco n'ont pas eu plus de réussite. Réduits à neuf en seconde période après une improbable altercation entre Xeka et Tiago Djalo , les champions de France ont été tenus en échec par Courtrai (1-1), tandis que les Monégasques d'Alexander Nübel, titulaire dans le but, n'ont pas trouvé la faille contre Anvers (0-0).

Parmi les autres résultats du jour, on notera la victoire du promu clermontois face à Montpellier (3-2) ou celle de Lorient dans le derby breton contre Brest (3-2). Saint-Étienne a renversé Grenoble (2-1), alors que Strasbourg s'est incliné devant Sion (0-1). Enfin, avec une équipe bis par rapport à celle qui affrontera Wolfsburg un peu plus tard, Lyon s'est imposé contre Villefranche-Beaujolais (2-0). Islam Slimani et Sinaly Diomandé ont marqué pour les Gones.

