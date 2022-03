L'Allemagne n'a pas eu à forcer son talent. Ce samedi soir, en match amical, les Allemands ont battu Israël (2-0). A la PreZero Arena de Sinsheim, la différence a été effectuée en fin de première période, avec des buts de Kai Havertz (36e) et de Timo Werner (45e+1). Ce mardi soir à 20h45, les hommes de Hans-Dieter Flick auront le droit à une autre opposition, avec un déplacement du côté des Pays-Bas. Les Israéliens, quant à eux, recevront la Roumanie.

Assurée d'aller au Qatar, l'Allemagne avait même terminé ses qualifications avec sept victoires d'affilée, 31 buts marqués et seulement deux encaissés. Soit depuis l'entrée en fonction de Hans-Dieter Flick. Pour cette première sortie de l'année 2022, les Allemands ont très vite montré qu'ils n'avaient pas perdu leurs bonnes habitudes.

Les Allemands comptaient pourtant de nombreux absents

Pourtant, au coup d'envoi, les absences étaient nombreuses, avec Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle ou encore Serge Gnabry. Le ballon a été confisqué d'entrée de jeu (63% de possession) et les Israéliens ont été acculés sur leur but. Ofir Marciano n'a pas résisté bien longtemps et Kai Havertz a fini par le tromper, d'une tête sur corner (36e, 1-0), pour son neuvième but en sélection.

Son coéquipier du côté de Chelsea l'a ensuite imité. Juste avant la pause, Timo Werner a parfaitement dévié le ballon, sur un coup-franc d'Ilkay Gundogan (45e+1, 2-0), pour sa 22e réalisation avec le maillot national. Les offensives allemandes ont été incessantes, mais Marciano a pu éviter un score encore plus lourd, grâce à des interventions décisives devant Havertz (29e, 35e), Gundogan (32e), Thilo Kehrer (60e), Julian Draxler (68e) ou bien encore Lukas Nmecha (86e).

Un penalty raté de chaque côté en fin de match

Les hommes du tout nouveau sélectionneur Gadi Brumer ont souffert durant toute la rencontre. Ce n'est qu'en toute fin de match que les visiteurs ont enfin pu s'exprimer offensivement. Dolev Haziza a cadré la première tentative des siens (87e), tandis que Kevin Trapp, entré à la pause à la place de Marc-André ter Stegen, a parfaitement su repousser le penalty de Yonatan Cohen (90e+4). Quelques minutes auparavant, c'est Thomas Müller, lui aussi entré à la pause, qui avait vu son penalty heurter le poteau (89e).

Avec cette huitième victoire de rang, Hans-Dieter Flick continue donc ses débuts de rêve sur le banc de la Nationalmannschaft. Mais le premier gros test de son mandat aura lieu du côté de la Johan-Cruyff Arena. A quelques mois du Mondial, l'Allemagne aura l'occasion de savoir où elle en est vraiment.

