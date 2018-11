Garde : "Je suis très bien à Montréal"

Son nom circule du côté de Rennes, où Sabri Lamouchi est dans une situation délicate. Mais Rémi Garde a mis les points sur les i : il ne compte pas quitter la MLS. "Je suis très bien à Montréal, je suis très bien à l'Impact (...) Je veux rester, je vais démarrer la saison prochaine en espérant qu'on fasse mieux", a déclaré Garde, quatre jours après la fin de la saison régulière. Pour la deuxième saison consécutive, Montréal ne s'est pas qualifié pour les playoffs. La franchise québecoise a terminé 7e de la conférence Est, à quatre points de Philadelphie, dernier qualifié pour les play-offs.

Garde, recruté en novembre dernier, reste optimiste. "Je vois bien que sur le deuxième partie de saison, les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble et à être ensemble", a-t-il constaté. "Le chantier est moins important que l'an dernier où il y avait 30% de l'effectif qui partaient ou étaient en fin de carrière, cela représentait dix joueurs (...) Le chantier est moins important en quantité, il reste très important en qualité", a prévenu l'ancien entraîneur de Lyon et d'Aston Villa.

Remi Garde AFP

" Il n'y a pas vraiment de style de jeu MLS "

Pour la saison prochaine, sa priorité sera de recruter un avant-centre alors que Montréal disposait de l'une des attaques les moins prolifiques de MLS avec 47 buts. Il espérait aussi "très fortement" que Bacary Sagna (35 ans) et Rod Fanni (36 ans), arrivés en cours de saison, soient de retour en 2019. "Ils ont envie d'apporter plus, ils ont vraiment aimé l'expérience, je vois au quotidien que ce sont des joueurs qui en ont encore sous la semelle, ce sont de vrais professionnels", a noté Garde.

L'ancien joueur de Lyon, Strasbourg et Arsenal a assuré qu'il n'avait pas sous-estimé la MLS et son niveau: "Cela ne correspond pas du tout à mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui prend les choses à la légère et qui sous-estime, c'est plutôt l'inverse". "Le challenge de cette saison était que tout était nouveau, cela aurait été nouveau aussi en Belgique ou au Japon (...) Ce qui est particulier à la MLS, c'est que des fois on joue sur synthétique, les différences de températures et la longueur des déplacements, mais on joue aussi à onze contre onze", a-t-il constaté. "Il n'y a pas vraiment de style de jeu MLS, le plus grand défi, ce sont les différences de style, un week-end on joue contre une équipe de type française, le week-end suivant contre une italienne", a conclu Garde.