Inter Miami FC, l'équipe de Beckham a son nom et une date de lancement

Tout est prêt. L'équipe que l'ancien international anglais David Beckham lancera dans le Championnat nord-américain à Miami, a priori en 2020, a révélé mercredi son nom: elle s'appellera Club Internacional de Futbol Miami, ou Inter Miami FC. "C'est un jour de fierté pour moi-même et pour toute l'équipe", a déclaré Beckham, cité dans le communiqué de son club.

"C'est un nouveau pas important pour établir notre équipe et cela marque un moment important dans l'histoire du Club Internacional de Futbol Miami", a poursuivi l'ancien milieu de terrain passé par Manchester United, le Real Madrid ou encore le Paris SG. "Club Internacional de Futbol Miami est un nom qui célèbre l'incroyable énergie d'une des villes les plus enthousiasmantes au monde, sa diversité, sa passion, ses ambitions, une ville qui m'a accueilli et bien d'autres si chaleureusement", a-t-il ajouté.

Le club a également dévoilé son logo avec deux hérons stylisés, "symbole de liberté", devant un soleil couchant représenté par sept rayons de soleil "en hommage à la carrière de David Beckham" qui portait un maillot frappé du N.7 durant sa carrière de joueur. Le logo, un fond largement noir avec du rose et du blanc pour représenter les hérons et le soleil, mentionne en chiffres romains la date 2020, pour l'année où l'Inter Miami FC devrait faire ses débuts en MLS.

Beckham avait reçu de la MLS en 2007 dans le cadre de son retentissant transfert au Los Angeles Galaxy le droit de créer une équipe à Miami à un prix réduit (25 M USD, contre 150 M actuellement). Une fois sa carrière de joueur terminée en 2013, il s'était lancé dans le projet Miami, mais se heurte depuis à l'épineuse question de la construction d'un stade, en raison notamment de l'opposition de la population locale. Épaulé par de riches partenaires financiers, les frères Jose et Jorge Mas, après plusieurs projets rejetés, il s'est lancé dans le rachat et la conversion en stade d'un terrain de golf qui doivent être encore approuvés par les autorités municipales en novembre.