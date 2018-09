MLS - Ibrahimovic (Galaxy): "On n'a plus rien à perdre"

L'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic a estimé jeudi que son équipe qui vient de changer d'entraîneur à six matches de la fin de la saison régulière, "n'avait plus rien à perdre" dans le Championnat nord-américain (MLS). "On veut se qualifier pour les play-offs, on connaît notre situation, mais il faut qu'on se qualifie", a déclaré "Ibra".

"On n'a plus rien à perdre, il nous reste six matches à disputer, on va tout faire pour se qualifier, il faut aussi, c'est vrai, qu'on espère que les autres équipes ne jouent pas bien", a-t-il reconnu. Le Galaxy est 8e de la conférence Ouest avec 38 points, à trois longueurs de la 6e place, la dernière qualificative pour les play-offs occupée par Seattle (41 pts) qui a disputé deux matches de moins que le club californien. La franchise la plus titrée de l'histoire de la MLS a changé d'entraîneur cette semaine, la troisième fois en moins de deux ans .

Sigi Schmid, en poste depuis juillet 2017, a démissionné et a été remplacé à titre provisoire par l'Écossais Dominic Kinnear qui doit rester en poste jusqu'à la fin de la saison. Le nouvel entraîneur peut en tous cas compter sur Ibrahimovic, très motivé malgré ses 36 ans.

"J'aime la pression, je peux même prendre toute la pression que ressentent mes coéquipiers pour les en libérer", a-t-il insisté. Depuis son arrivée en MLS en mars dernier, l'ancien attaquant de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Paris SG a marqué 16 buts en 21 matches.