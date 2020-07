MLS - Nouvelles dates, composition de groupes et déroulé du tournoi : la MLS va reprendre mercredi dans un format inédit.

Le tournoi met en lice les 26 clubs de la ligue. Ils sont répartis dans six groupes, un de six équipes (A) et cinq de quatre équipes (B, C, D, E, F). Dans chaque groupe, chaque équipe jouera trois matches, même dans le A où un tirage au sort déterminera les trois adversaires de chacun. Sont qualifiés pour les huitièmes de finale, les trois premiers du groupe A, les deux premiers des cinq autres groupes, ainsi que les trois meilleures équipes parmi les troisièmes des groupes B à F et le quatrième du groupe A.

MLS La MLS de retour quatre mois plus tard à Orlando : un test grandeur nature pour le sport US IL Y A UNE HEURE

Si un match à élimination directe, à compter des 8e de finale, se finit par un résultat nul, les équipes se départageront avec une séance de tirs au but sans prolongations jouées au préalable. Le vainqueur du tournoi sera qualifié pour la prochaine Ligue des champions de la Concacaf (Confédération d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).

Le calendrier des 54 matches se déroulera de la manière suivante : la phase de groupes se jouera du 8 au 23 juillet. Les huitièmes de finale auront lieu du 25 au 28 juillet. Les quarts de finale se joueront les 30, 31 juillet et 1er août. Les demi-finales se tiendront les 5 et 6 août. La finale se disputera le 11 août.

26 équipes, six groupes

Groupe A: Orlando City SC, Inter Miami CF, New York City FC, Philadelphia Union, Chicago Fire FC, Nashville SC

Groupe B: Seattle Sounders FC, FC Dallas, Vancouver Whitecaps FC, San Jose Earthquakes

Groupe C: Toronto FC, New England Revolution, Impact Montréal, D.C. United

Groupe D: Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids, Minnesota United FC

Groupe E: Atlanta United FC, FC Cincinnati, New York Red Bulls, Columbus Crew SC

Groupe F: Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo, Portland Timbers

MLS La MLS ne s'en sort pas : quatre joueurs testés positif au coronavirus 01/07/2020 À 16:09