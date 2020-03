L'attaquant argentin Maximiliano Urruti a bien cru avoir fait le plus difficile en réussissant un doublé aux 59e et 68e minutes. Mais c'était sans compter sur la réaction des Texans devant leur public.

L'attaquant tchèque Zdenek Ondrasek a d'abord réduit l'écart à la 83e, avant que le jeune Américain Ricardo Pepi, 17 ans, ne parvienne à égaliser dans le temps additionnel, après 6 minutes.

Il s'en est donc fallu de peu pour que l'Impact ne réussisse le début de saison parfait, une semaine après sa victoire inaugurale contre New England (2-1) où Urruti avait marqué le but de la victoire en fin de match.

L'Argentin, qui n'a marqué que quatre buts en 31 matches l'an passé, en est déjà à trois après deux rencontres. Il semble s'imposer comme un atout important dans l'équipe de Thierry Henry, qui va recevoir le club hondurien d'Olimpia mardi, en quart de finale aller de la Ligue des champions Concacaf.

"On n'a pas respecté ce qu'on devait faire quand on avait le ballon et quand on ne l'avait pas. Ç'a été beaucoup mieux dans les 25 premières minutes de la seconde période. Après, ils ont joué vers l'avant, ils ont centré à maintes et maintes reprises... On aurait pu tenir un peu plus", a regretté l'ancien attaquant des Bleus.

"Encore une fois, ça ressemble au match contre Saprissa (en 8e de finale aller de la Ligue des champions Concacaf, où l'Impact à mené 2-0, avant de concéder le nul 2-2, ndlr). Frustrant, mais à l'arrivée, c'est un bon point", a-t-il résumé.

L'Inter Miami, propriété de David Beckham et nouveau venu dans le Championnat nord-américain, a en revanche concédé sa deuxième défaite consécutive à Washington DC (2-1), malgré l'ouverture du score précoce du Mexicain Rodolfo Pizarro (2e).

L'exclusion de Romain Torres (54e) a considérablement affaibli le club floridien, qui a craqué ensuite deux fois en deux minutes après un penalty transformé par l'Argentin Yamil Asad (59e) et un but du Français Frédéric Brillant (61e).