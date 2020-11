Les rêves de David Beckham et THierry Henry se sont envolés. L'Inter Miami, écrasé en barrage par le Nashville SC (3-0) et l'Impact Montréal entraîné Thierry Henry, défait chez le New England Revolution (2-1), ont été éliminés de la course aux playoffs. Dans le Tennessee, il n'y a pas eu de suspense dans le duel entre les deux nouveaux venus cette saison dans le championnat nord-américaine, tant Nashville a été supérieur. Le milieu de terrain offensif Randall Leal a ouvert le score à la 14e minute d'une superbe frappe lointaine sous la barre. Un but suivi d'un autre, dix minutes plus tard, inscrit sur pénalty par Hany Mukhtar.