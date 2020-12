Dès la 17ème minute, l'avant de Colombus, Gyasi Zardes a donné le ton avec une frappe, interceptée par le gardien suisse de Seattle, Stefan Frei.C'est finalement Zelaryan qui a ouvert le score à la 25e minute avec une frappe du pied gauche qui n'a laissé aucune chance au gardien. Six minutes plus tard, l'équipe doublait la mise avec un but marqué par l'international haïtien Etienne. Malgré l'entrée sur le terrain en seconde période su Suédois Gustav Svensson et de l'Australien Brad Smith, les Sounders de Seattle ne sont pas parvenus à l'emporter.