Les joueurs de Toronto, le 7 mars 2020 avant un match contre New York City

MLS - Le match du tournoi de reprise du Championnat nord-américain de football (MLS) entre D.C. United et le FC Toronto, prévu dimanche et reporté en raison de deux cas suspects de coronavirus chez des joueurs, se déroulera finalement lundi, a annoncé la ligue dimanche soir.

Des tests ont été effectués dimanche pour les deux équipes et tous les joueurs ont obtenu des tests négatifs au coronavirus, a indiqué la ligue. Samedi, les résultats des tests pour les deux équipes avaient fait apparaître un premier test positif chez un joueur, qui devait être confirmé, et un autre cas suspect.

La ligue précise que les deux joueurs concernés par ces tests feront l'objet de nouveaux tests et ne joueront pas le match de lundi. La MLS, qui a repris cette semaine après quatre mois d'arrêt en raison de la pandémie, a déjà vu deux équipes, le FC Dallas et Nashville, déclarer forfait en raison des nombreux cas de Covid-19 parmi les joueurs et membres de l'encadrement.

L'attaquant mexicain du Los Angeles FC Carlos Vela, l'un des joueurs vedettes du championnat, a quant à lui préféré ne pas participer au tournoi. Ce tournoi consiste, comme une Coupe du monde, en une phase de groupes - dont les résultats compteront d'ailleurs pour le championnat - suivie de matches à élimination directe. Un vainqueur sera couronné le 12 août.

