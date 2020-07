MLS - Le coronavirus continue de perturber la reprise de la saison. Kansas City a annoncé la nuit dernière qu'un de ses joueurs était porteur du virus sans révéler son identité.

Un joueur du Sporting Kansas City, équipe qui participe au tournoi de reprise de saison du Championnat nord-américain (MLS), a été testé positif au Covid-19 et mis en quarantaine, a annoncé vendredi le club.

Ce joueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a subi deux tests de dépistage, tous deux positifs, depuis son arrivée au tournoi "MLS is Back" qui a débuté mercredi à Orlando, en Floride. Tous les autres membres de l'équipe et leurs accompagnants ont été testés négatifs, a précisé le club. Le joueur infecté a été placé en quarantaine dans une aile isolée de son hôtel.

Deux équipes participant au tournoi, Nashville et Dallas, se sont déjà retirées ces derniers jours de la compétition après la découverte de plusieurs cas de coronavirus dans leurs rangs. Après une interruption de quatre mois à cause du coronavirus, la MLS a relancé sa saison avec un tournoi de type Coupe du monde réunissant à l'origine 26 équipes dans une "bulle" isolée au sein de Disney World à Orlando, dans un contexte de recrudescence du nombre de cas aux Etats-Unis et notamment en Floride. Lors du seul match disputé vendredi, les Seattle Sounders et les San José Earthquakes ont fait match nul (0-0) au terme d'un match sans éclat.

