L'arrivée de l'ancien défenseur de Manchester United et des Three Lions, hypothèse abondamment évoquée dans la presse anglaise depuis le limogeage début janvier de l'entraîneur de Miami Diego Alonso, a été confirmée par un communiqué de la formation floridienne.

Plus tôt dans la journée de lundi, Miami avait déjà annoncé la nomination de Chris Henderson au poste de directeur sportif. "Je ne pourrais pas être plus heureux du fait que vous rejoigniez l'aventure", s'est réjoui David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, sur Instagram. Henderson, ancien international américain était depuis 13 ans le directeur sportif des Seattle Sounders, champions de MLS en 2016 et 2019.