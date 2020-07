San Jose Earthquakes a validé son ticket pour les huitièmes de finale du tournoi du Championnat nord-américain (MLS), qui se joue à Orlando (Floride), après sa victoire contre Chicago Fire dimanche (0-2).

Cristian Espinoza et Chris Wondolowski ont inscrit les deux buts de San Jose, qui devient la cinquième équipe à se qualifier pour les huitièmes, après Columbus, Orlando, Portland et Philadelphie. Dans l'autre match du groupe B, Seattle Sounders, champion en titre de la MLS, a battu Vancouver Whitecaps 3-0 et repasse deuxième au classement, mais sa qualification dépendra du résultat du dernier match du groupe, entre Chicago et Vancouver, jeudi.

Ce groupe B a été remanié, puisqu'au début du mois, Dallas et Nashville s'étaient retirés du tournoi en raison du nombre élevé de cas de Covid-19 au sein de ces équipes, ce qui avait amené la ligue à remplacer Dallas par Chicago dans le groupe B.La MLS, suspendue après deux journées à la mi-mars, a repris le 8 juillet sous un format similaire à la Coupe du monde, avec phase de groupes et élimination directe, dans une "bulle" à Disney World, à Orlando.

