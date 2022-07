Gareth Bale a été clair pour ses prochains objectifs : il vise l'Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. L'ancien ailier du Real Madrid et de Tottenham ne s'est engagé que pour une saison au Los Angeles FC, mais il s'imagine rester plus longtemps. "Il me reste beaucoup d'années devant moi. Je ne suis pas venu ici pour seulement six ou douze mois", a-t-il déclaré ce lundi lors de sa présentation à la presse. "Je suis venu ici pour essayer de jouer le plus longtemps possible".

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, qui fêtera ses 33 ans ce samedi, se projette aussi avec la sélection galloise, qui disputera en fin d'année sa première Coupe du monde depuis 64 ans. "Être ici me donne la meilleure chance possible de disputer l'Euro, et peut-être même un tournoi de plus", a-t-il ajouté en référence à la Coupe du monde 2026, coorganisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

