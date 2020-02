Aulas l'annonce : Parker va bientôt rejoindre le conseil d'administration d'OL Groupe

A la tête de l'ASVEL, Tony Parker va bientôt rejoindre le conseil d'administration d'OL Groupe. Parole de Jean-Michel Aulas.

"On va faire en sorte de lui faire une place dans les mois qui viennent au sein du conseil d'administration d'OL Groupe, c'est une décision qui a été prise hier (mardi) au CA", a déclaré le dirigeant, avant de justifier cette annonce lors d'un petit-déjeuner de presse à Paris. "D'abord, il y a un partenariat avec Tony Parker sur la partie basket. Deux, il y a une convergence de visions sur ce que doivent être les clubs de haut niveau en termes d'organisation, de préparation, d'investissement capitalistique", a-t-il expliqué.

"Vrai partenaire"

"Tony a aussi intégré, à nos côtés, le capital d'OL Reign à Seattle (franchise de foot féminin, NDLR). Et puis, dans notre partenariat, il y a toute une partie de développement international en Chine et aux Etats-Unis qui va être faite par Tony Parker qui devient, plus qu'un ambassadeur de la marque OL, un vrai partenaire", a encore dit "JMA". L'ancien meneur des San Antonio Spurs, retiré des parquets depuis l'été dernier, préside le club de l'ASVEL, historiquement rattaché à Villeurbane (banlieue lyonnaise), dont il est l'actionnaire majoritaire depuis 2014.

En 2019, basketteurs et footballeurs se sont rapprochés au point qu'OL Groupe, la holding cotée contrôlant l'Olympique Lyonnais, est entré dans le capital de l'ASVEL. Elle en possède 31,67% des parts, depuis décembre. La coopération entre les deux entités doit se prolonger avec la construction d'une arena à Décines-Charpieu, juste à côté du stade de l'OL, qui accueillerait les basketteurs à partir de 2023.

L'acquisition du club de football féminin du Reign FC, rebaptisé OL Reign, annoncée en décembre, a coûté près de 3,1 millions d'euros à OL Groupe. La holding française possède 89,5% des actions et Tony Parker, 3,0%. "On a une volonté commune de grandir ensemble, de créer des synergies entre nous", a déclaré le directeur général de l'OL Thierry Sauvage.