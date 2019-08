C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, Vahid Halilhodzic quitte le FC Nantes. C'est le club qui a annoncé son départ par le biais d'un communiqué vendredi quelques heures avant une rencontre amicale entre les Canaris et le Genoa (20h). Ce match amical sera le dernier du tacticien. L'ancien Canaris avait repris les rênes de Nantes en octobre 2018. Patrick Collot et Cyril Moine assumeront l'intendance en attendant qu'un nouvel entraîneur soit désigné.

Dans ce communiqué, le club affirme que c'est "coach Vahid" qui "a souhaité mettre fin à son contrat qui le liait au FC Nantes". Les adieux sont cordiaux : "Le Club regrette le départ du coach mais respecte sa volonté et lui souhaite une bonne continuation." Le divorce entre l'entraîneur et sa direction ne date pas d'il y a deux jours. A l'ouverture du mercato, l'ancien coach du PSG s'était inquiété de l'équipe qu'il aurait à sa disposition pour la reprise : "Il faut trouver huit ou neuf joueurs, la plupart titulaires." En privé, il avait dévoilé qu'il comptait partir. Halilhodzic, 67 ans, devrait reprendre en main la sélection marocaine, qui n'est plus dirigée depuis le départ d'Hervé Renard après la Coupe d'Afrique des nations.