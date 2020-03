La Ligue 1 est aussi impactée. La LFP a annoncé vendredi soir le report du match Strasbourg - PSG, prévu ce samedi à 17h30 dans le cadre de la 28e journée, à la suite d'"un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus." C'est la première rencontre du championnat de France de football reportée pour cette raison. Aucune date n'a été avancée par la LFP dans son communiqué.

Mardi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait expliqué que "les matches de Ligue 1 et du Top 14 (du week-end, ndlr) (n'étaient) pas soumis à des règles particulières", avant de préciser que le sujet serait "étudié au cas par cas, avant chaque match, avec les préfets."

Une date à intégrer au calendrier du PSG

Avec ce report, la L1 intègre la longue liste de compétitions dont le déroulé est perturbé par le coronavirus, qui concerne notamment le sport italien, mis en stand-by à l'exception de huis clos jusqu'au 3 avril prochain. Mais pas seulement, donc, comme en attestait déjà, notamment, le marathon de Paris, reporté du 5 avril au 18 octobre.

La reprogrammation à venir de la rencontre entre Strasbourgeois et Parisiens risque d'entraîner un calendrier engorgé pour les champions de France. Largement en tête de la L1 (13 points d'avance sur leur dauphin, l'OM, après 27 journées), les joueurs de Tomas Tuchel sont encore en course en Ligue des champions et qualifiés pour la finale des deux coupes nationales.

Mais pour que ce problème latent devienne prégnant, le PSG doit passer l'obstacle Dortmund. Et son déplacement à Strasbourg représentait l'occasion d'opérer les derniers réglages, et notamment de redonner du rythme à Neymar, avant le huitième de finale retour de C1, mercredi au Parc des Princes. L'occasion s'est envolée.