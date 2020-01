Après la victoire à Reims (0-3) mercredi, Thomas Tuchel avait jugé la blessure de Marquinhos "pas trop grave". La diagnostic du jour a livré un tout autre résultat : finalement, le Brésilien, victime d'une lésion du biceps fémoral de la jambe droite, sera sur le flanc pendant trois semaines. Cette absence aura de quoi inquiéter les Parisiens qui iront à Dortmund le 18 février prochain en 8e de finale aller de la Ligue des champions. A priori, l'ancien défenseur de la Roma devrait être apte - sauf complications - mais manquera de rythme dans une rencontre qui se jouera à haute intensité.

Une course contre la montre pour Dortmund

Sur la pelouse du stade Auguste-Delaune mercredi, Marquinhos a ressenti une gêne à la 69e minute. Le Brésilien n'a pas hésité à solliciter Thomas Tuchel pour un changement afin de ne pas aggraver sa blessure. L'entraîneur allemand sait qu'il devra compter sur son joueur polyvalent pour atteindre les objectifs fixés par la direction parisienne (ndlr : remporter tous les titres nationaux et aller le plus loin possible en C1) et l'a donc remplacé dans la foulée par Tanguy Kouassi. "C'est un joueur-clé pour nous", a souligné le technicien allemand à l'issue de la rencontre.

Marquinhos manquera donc le 8e de finale de la Coupe de France à Pau (National) mercredi prochain, mais aussi les déplacements à Lille (dimanche 26 janvier, 21e journée de L1), et à Nantes (mardi 4 février, 23e journée), ainsi que les réceptions de Montpellier (samedi 1er février, 22e journée) et de Lyon (dimanche 9 février, 24e journée). Le staff parisien aura à coeur de récupérer le Brésilien le week-end du 15 février lors du déplacement à Amiens. Soit à quelques jours du match à Dortmund. La course contre la montre est lancée.