Thiago Silva sera-t-il encore un joueur du Paris Saint-Germain l'été prochain ? La question a le mérite d'être posée et aujourd'hui la tendance serait à dire non. Selon les informations du quotidien L'Equipe, le PSG se prépare doucement mais sûrement à refermer la page Silva au mois de juin prochain. Cela sonnerait le début d'une révolution au sein d'un effectif dont les cadres n'ont jamais bougé. Mais une révolution nécessaire. Leonardo ne souhaite pas offrir de nouveaux baux aux trentenaires de l'effectif. Ainsi, Edinson Cavani (33 ans), passé tout près de partir à l'Atlético de Madrid au mois janvier, et Thiago Silva devront se trouver un nouveau challenge ailleurs. Seul un revirement de situation, ou une baisse drastique de salaire, pourrait sauver la peau du capitaine du PSG aujourd'hui.

Tuchel, indéfectible soutien

Sur la troisième marche dans la hiérarchie salariale du club de la capitale derrière Neymar et Kylian Mbappé (il touche 1,5m brut par mois), Thiago Silva souhaite lui rester à Paris et attend, toujours selon les informations du quotidien sportif, des nouvelles de son club depuis plusieurs mois. Une attente interminable qui devient même pesante, car personne ne vient vers lui. L'ancien de l'AC Milan, âgé de 35 ans, 36 au mois de septembre prochain, dispose de mal d'offres pour se "relancer". Sa famille souhaite rester dans la capitale française, lui aussi, mais la mission patience aura ses limites comme l'avait souligné son agent dans un entretien paru dans les colonnes de France Football au mois de janvier.

Reste encore l'option Thomas Tuchel. Le technicien allemand a toujours été un indéfectible soutien pour Thiago Silva. Et cette saison a renforcé le lien entre les deux hommes. Thiago Silva est d'ailleurs irréprochable sur un plan sportif, ce qui est énorme pour Tuchel en quête d'équilibre pour son PSG. "Thiago est toujours mon capitaine. Dans le vestiaire et sur le terrain, rien n'a changé", a précisé le coach parisien en conférence de presse samedi, à la veille de PSG-Lyon. Également interrogé sur le cas de Thomas Meunier, lui aussi en fin de contrat en juin prochain, Tuchel a botté en touche, comme si de rien n'était. "Parler de prolongation n'est pas nécessaire. Je n'ai pas l'impression que leur situation actuelle dérange."