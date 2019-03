Véronique Rabiot règle ses comptes : "Mon fils est otage du PSG"

Elle n'est pas du genre à s'épancher dans les médias. Mais cette fois, Véronique Rabiot a décidé que trop c'est trop. Après la décision du PSG de mettre à pied son fils pour sa sortie en boîte de nuit après l'élimination du PSG face à Manchester United (0-2, 1-3), la mère et agent du milieu de terrain s'est décidée à sortir du silence dans un entretien accordé à L'Equipe. Tel un cri du coeur, elle y lâche toute sa colère.

Tout d'abord, Véronique Rabiot a expliqué qu'Adrien, son fils, vivait "très mal" sa situation au PSG. Son quotidien depuis sa mise à l'écart ? "Adrien s'entraîne, mais je ne veux pas vous dire où, avec qui et comment. Mais bien sûr qu'il s'entretient (...) Un footballeur de haut niveau comme lui, qui n'est pas blessé, ne peut pas rester treize jours sans s'entretenir", explique-t-elle, confirmant au passage que l'accès au Camp des Loges était interdit à l'international français.

"Révoltée"

Littéralement "révoltée", Mme Rabiot est revenue sur l'épisode reproché à son fils : la sortie en boîte de nuit. "Le PSG veut s'occuper aussi de la vie privée d'Adrien, alors qu'il n'en veut plus ! Il veut qu'il se mette en pyjama à neuf heures, avant le match, devant sa télé, pour aller au lit à onze heures ! Ces gens-là ne connaissent pas le rythme de vie des joueurs ?", s'interroge-t-elle.

Vidéo - Pourquoi Rabiot va devenir le symbole de la guerre Henrique-Tuchel 03:08

Furieuse, Véronique Rabiot n'hésite pas à parler d'un "abus de pouvoir" du PSG. Pour elle, c'est simple : son fils est tout simplement "prisonnier" et "otage" du club parisien. Pourquoi le PSG ne lui laisse simplement-il pas la possibilité d'aller au bout de son contrat ? Voilà la question que se pose la mère et agent du joueur, bien consciente que cette mise à l'écart découle de leur non-volonté à prolonger un contrat à l'expiration imminente.

Au fil de l'entretien, on comprend que le grand "ennemi" du clan Rabiot, c'est Antero Henrique. On apprend d'ailleurs que le directeur sportif parisien a emmené lui-même la lettre officielle de mise à pied au joueur le 14 mars dernier. Le tout avant un entraînement au Camp des Loges. Ce dernier a alors refusé de la signer. Et ce malgré les insistances du Portugais. Il la recevra ensuite par mail et recommandé.

"Il y aura une rupture de contrat"

Désormais, la question de l'avenir d'Adrien Rabiot se pose. Le milieu de terrain, en fin de contrat en juin prochain, va-t-il quitter le PSG avant son expiration ? Pour l'heure, le joueur et son entourage patientent jusqu'au 27 mars prochain, date de la fin de la mise à pied. Aucune décision n'a encore été prise sur la suite, même si une rupture anticipée du contrat avec Paris semble probable. Véronique Rabiot a également précisé que rien n'avait été signé avec un autre club, faisant implicitement référence au Barça.