Naples a écrasé la Salernitana (4-1), lanterne rouge de Serie A, pour souffler au moins provisoirement la deuxième place du classement à l'AC Milan, qui accueillera en soirée la Juventus (5e) dans l'affiche de la 23e journée. Sans Franck Ribéry, absent des terrains depuis le début de l'année pour cause de Covid-19, comme il l'a officialisé sur ses réseaux sociaux, la Salernitana continue de voir s'éloigner ses espoirs de maintien.

Ad

Totalement sevrée de ballon (plus de 80% de possession pour le Napoli), la lanterne rouge a égalisé de façon assez miraculeuse à la demi-heure de jeu sur son seul tir du match. Mais elle a craqué ensuite, rapidement réduite à dix (51e). Juan Jesus (17e), Dries Mertens sur penalty (45+4e), Amir Rrahmani (47e) puis Lorenzo Insigne également sur penalty pour son retour de blessure (53e) ont bâti la tranquille victoire du Napoli, qui revient à quatre points du leader, l'Inter Milan.

Serie A D'une prolongation annoncée au regard tueur : mais que se passe-t-il entre Dybala et la Juve ? IL Y A 18 HEURES

L'AC Milan devra donc au moins faire match nul contre la Juve pour défendre sa deuxième place. Les Bianconeri ont eux l'occasion de créer le trou avec la Fiorentina (6e) qui, à dix pendant près d'une demi-heure et sans son buteur Dusan Vlahovic, a dû se satisfaire d'un point chez le relégable Cagliari (1-1). La Spezia, portée par ses récents exploits à Naples (1-0) et chez l'AC Milan (2-1), continue de son côté sa remontée au classement (14e) grâce à une victoire précieuse contre la Sampdoria (1-0), née d'une volée de Daniele Verde (69e). Son entraîneur Thiago Motta, dont l'éviction a été évoquée par la presse fin 2021, respire mieux. Mais il ne facilite pas les débuts du nouveau coach de la Samp, Marco Giampaolo, de retour au chevet d'une équipe (16e) qui n'a plus que trois points d'avance sur la zone rouge.

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

Coppa Italia La Juventus terrasse la Sampdoria et se qualifie pour les quarts de finale 18/01/2022 À 22:00