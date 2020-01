Il faut remonter en 1993 pour retrouver le SC Toulon en Ligue 1. Depuis près de trois décennies, le club du Var végéte dans les divisions amateurs. Alors que Toulon est bien parti pour redescendre en N2, voilà que Mourad Boudjellal arrive avec un projet cinq étoiles. L'actuel président du RC Toulon, qui quittera ses fonctions à l'issue de la saison, veut reprendre le club de foot de "sa ville" pour lui redonner toutes ses lettres de noblesse. "Je me suis fixé un objectif : la Ligue 1 dans cinq ans", a-t-il assuré ce vendredi dans une longue interview accordée à l'Equipe.

Au cours de cet entretien, le boss du vainqueur du Top 14 en 2014 a dévoilé sa feuille de route pour parvenir à ses fins. "Ce n'est pas utopique. Je sais où je vais. Je veux apporter de la lumière à ce club. Je vais mettre les moyens, a-t-il indiqué. Il n'y a rien au Sporting, c'est une page blanche, c'est ce qui est excitant. il est évident que, contrairement au RCT, ce n'est pas une aventure que j'entreprendrai seul. J'ai des financiers, j'ai un projet bien précis."

" Je n'irai pas du tout si dans la maison on retrouve 350 cadavres "

Alors que le RC Toulon est actuellement visé par une affaire de match présumé arrangé la saison passée contre Jura Sud, Mourad Boudjellal a cependant donné ses conditions à une éventuelle reprise. "Je n'irai pas du tout si dans la maison on retrouve 350 cadavres, confie-t-il. Par contre, si je reprends le club et que je n'ai pas de résultats, je me barre en m'excusant." L'homme qui fêtera ses 60 ans en juin prochain se verrait bien débuter l'aventure en N2. Car actuellement, Toulon possède huit points de retard sur le premier non relégable, Quevilly-Rouen.

Mourad Boudjellal veut remettre le SC Toulon sur la carte du football français.Icon Sport

"La première année, je n'aurai pas le droit à l'erreur, je devrais survoler le Championnat ! C'est pour cette raison que je veux démarrer en National 2 avec un budget de Ligue 2. J'ai fixé la barre à plus de 5 millions d'euros, dévoile-t-il. Par contre, une fois qu'on sera en Ligue 1, pourquoi ne pas faire rêver les gens ?". Mourad Boudjellal a déjà annoncé qu'il souhaitait s'entourer sur le plan sportif. Il a notamment annoncé le nom de Rolland Courbis, l'ancien coach du RC Toulon. Une époque où le club était en L1. Une division que Mourad Boudjellal voudra retrouver au plus vite.