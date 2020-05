NATIONAL - Dans un message publié lundi sur Twitter, Bruno Irles, l'entraîneur du Pau FC, leader de National avant la suspension du championnat à cause de la pandémie de coronavirus, a annoncé son départ.

Bruno Irles, entraîneur de Pau, leader du National (3e division) avant l'arrêt des compétitions suite à la crise sanitaire du Covid-19, a annoncé lundi son départ du club béarnais à l'issue de cette saison. "Très fier d'avoir emmené ce club du Pau FC qui se battait pour le maintien en National vers une montée historique dans le monde professionnel, a écrit Irles sur son compte Twitter. J'attache beaucoup d'importance au sportif et à l'humain pour conduire mes équipes vers le succès et valoriser mes joueurs. Pour moi les conditions n'étaient plus réunies au Pau FC afin de poursuivre dans cette voie à l'issue de mon contrat le 30 juin", a ajouté l'entraîneur.

Irles, 44 ans, ancien défenseur international espoirs de Monaco, avait rejoint Pau en janvier 2019. Sous sa coupe, l'avant-dernier budget de National a réalisé des miracles cette saison, en championnat mais aussi en Coupe de France. Après avoir éliminé Bordeaux en 16e de finale (3-2 a.p.), les Béarnais sont tombés avec les honneurs en 8e de finale contre le Paris SG (0-2).

Le FC Pau, leader du National à dix journées de la fin, est actuellement dans l'attente de la validation par la FFF de sa montée sur tapis vert en L2. Celle-ci devrait intervenir le 20 mai lors de l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle de football.

