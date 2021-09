Un drame s'est noué sur les terrains d'entraînement du FC Nantes. Le club de Ligue 1 a dévoilé vendredi dans un communiqué qu'un joueur de son équipe réserve (National 2) avait été victime d'un malaise la veille à la Plaine de Jeux de la Jonelière, alors que le groupe préparait la réception du FC Andrézieux samedi (à 16h). Nos confrères de Ouest France précisent que le problème de santé du jeune homme de 19 ans est de nature cardiaque et qu'il a été plongé dans un coma artificiel au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes.

Le club, en état de choc, a demandé à la Fédération française de football (FFF) et obtenu, avec l'accord de toutes les parties, le report du match prévu samedi. Affirmant son soutien au joueur et à ses proches, le FC Nantes s'est refusé à communiquer son identité "par respect et à la demande de la famille".

