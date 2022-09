Il ne pouvait pas jouer au Parc des Princes et ne pas marquer. Étincelant depuis le début de la saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar a pu offrir aux spectateurs sa désormais célèbre grimace après un penalty tiré dans son plus pur style . Si dans cette équipe du Brésil, dont le dossier de candidature à un statut de favori au Mondial prend de l'épaisseur jour après jour, le danger vient de partout, Neymar n'en demeure pas moins le point central. Les adversaires tunisiens du soir l'avaient compris. Ce que le numéro 10 de la Seleçao n'a pas manqué de noter.

"Je pense que le premier match de la Coupe du monde, c'était aujourd'hui (rires), a confié Neymar à ESPN Brésil en zone mixte au Parc des Princes. Je pense que les joueurs tunisiens se sont un peu chauffés avec le public qui les a énormément soutenus". En effet, ce mardi soir le Parc avait troqué le bleu et rouge habituel contre cette seule dernière couleur. Tite le sélectionneur a bien essayé de chercher quelques maillots jaunes mais ils étaient "dilués" dans la masse tunisienne selon ses propres termes.

Neymar se sent visé aussi par les arbitres

Ils y sont allés un peu fort, a jugé Neymar. Mais nous avons tenu mentalement, joué un bon football et gagné ce match". Si la Tunisie est revenue rapidement à 1-1 dans la première partie du match, le Brésil a sérieusement accéléré avant la pause, menant même 4-1 au retour des vestiaires (5-1 score final). Deux minutes plus tôt, Ruddy Buquet, l'arbitre français de la rencontre, avait justement expulsé Dylan Bronn, le défenseur tunisien, pour un mauvais geste sur Neymar. L'ambiance au Parc était a minima tendue ce mardi soir comme l'affaire du jet de banane vers Richarlison le prouve. Une situation qui s'est reflétée sur le terrain, évidemment. ", a jugé Neymar.". Si la Tunisie est revenue rapidement à 1-1 dans la première partie du match, le Brésil a sérieusement accéléré avant la pause, menant même 4-1 au retour des vestiaires (5-1 score final). Deux minutes plus tôt, Ruddy Buquet, l'arbitre français de la rencontre, avait justement expulsé Dylan Bronn, le défenseur tunisien, pour un mauvais geste sur Neymar.

Mais le "Ney" n'a pas été exempt de tout reproche. Lui aussi s'est montré un peu trop agressif aux yeux de l'arbitre qui l'a averti en première période, à son grand dam. Cette situation, le numéro 10 brésilien l'a trop souvent vécue. "J'en avais parlé avec Tite avant-hier, racontait-il en zone mixte. J'ai fait une faute aujourd'hui et, dès la première faute, c'était carton jaune. En deuxième période, nous étions en contre-attaque, un joueur m'a attrapé, renversé… Pas de jaune. C'est compliqué…".

Neymar : "Nous ne sommes plus des enfants"

Le sélectionneur du Brésil a d'ailleurs pointé ces faits de jeu en conférence de presse, arguant que la Tunisie avait tenté de faire sortir Neymar de son match et voulait le faire expulser. D'autres, à la Coupe du monde au Qatar, pourraient vouloir faire la même chose avance-t-il encore. Tite a sans doute raison et ce sera au joueur aux désormais 75 buts en sélection (deux de moins seulement que les 77 de Pelé) de ne pas réagir. "Nous ne sommes plus des enfants, a conclu Neymar. Nous travaillons depuis longtemps sur ce genre de test psychologique".

Du point de vue du jeu, "Ney" aura en tout cas fait ce qu'il fallait ce mardi soir. "Il est incroyable, c’est un magicien, s'est enflammé son partenaire Thiago Silva dans des propos rapportés par RMC. Cette année il a pu bien se préparer pendant ses vacances, j’étais avec lui au Brésil je l’ai vu. J’espère qu’il va continuer avec cette mentalité et avec la santé pour la Coupe du monde." Un trophée qui fuit la Seleçao depuis 2002…

