Pour vendre Lucas, le PSG réclame entre 40 et 45 millions d'euros !

Si l'on recherche dans les statistiques le nombre de minutes jouées par Lucas Moura cette saison, on tombe sur ce chiffre : 80. Ce qui n'aurait rien de surprenant s'il s'agissait d'un seul match... sauf que là, on parle bien de toute la première partie de saison du PSG. Dans le genre invitation à partir, on a connu plus subtil.

Destiné à quitter le club de la capitale cet hiver, l'international brésilien ne compte pas aller n'importe où. Le FC Nantes est intéressé ? Lui visiblement pas. Le "rêve" de Lucas reste la Premier League, comme l'explique Le Parisien ce mardi. Le quotidien parle ainsi d'un possible intérêt de Liverpool pour le joueur, notamment dans l'optique de succéder à Philippe Coutinho, parti au Barça. Toutefois, aucune discussion n'est encore à signaler.

Mais outre les Reds, Manchester United reste également à l'affût pour l'international brésilien. Problème, le club de José Mourinho souhaite l'obtenir en prêt, alors que le PSG réclame de son côté un transfert. Et pas des moindres, puisque le club parisien réclame entre 40 et 45 millions d'euros pour son joueur selon le quotidien francilien. Une fourchette qui a de quoi effrayer les clubs intéressés. Et dire que les solides d'hiver commencent mercredi...