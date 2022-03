Comme sur le terrain, Fabien Barthez ne fait pas le voyage pour rien derrière les micros. Au début du mois, Bixente Lizarazu, son ex-coéquipier et champion du monde 1998, l'a lancé sur l'évolution du poste de gardien de but depuis 30 ans. Et là, l'ancien portier des Bleus a jailli. Sans prendre de gants. Une sortie aussi autoritaire que face au Brésilien Ronaldo en finale de Coupe du monde.

"Maintenant, on formate les gardiens dès l'âge de 15 ans, a lâché l'ancien Marseillais sur France Bleu. Il faut arrêter de dire qu'ils doivent ressembler à des gardiens de hand. Aujourd'hui, on dit : 'il s'appelle untel, a 20 ans et fait 1,97m". Moi, avec mon 1,82m, j'aurais été licencié direct. C'est comme avec les joueurs à une époque : il fallait qu'ils soient grands et courent vite. Je trouve ça aberrant. Un gardien, ce n'est pas ça, ce n'est pas une question de taille. Moi, je préfère un gardien d'1,82m ou 1,83m avec une super lecture du jeu et une bonne anticipation, capable de rester debout devant les attaquants etqui joue haut, plutôt qu'un gardien de 1,92m qui reste sur sa ligne et met les bras en croix. Le jeu des gardiens maintenant, ce n'est que ça."

Ils font tous la même chose et les mêmes erreurs. Tout le monde n'est pas Manuel Neuer, nous a-t-il confié. Aujourd'hui, je ne les trouve pas assez mobiles, techniquement ils se sont appauvris et il n'y en a pas un qui sait capter un ballon. Or, dans ce cas, il ne peut pas assurer une relance qui déséquilibre l'équipe adverse. Puis, sur les balles aériennes, n'en parlons même pas. Et ils ont des temps de réaction qui sont beaucoup trop lents. Mais ça, c'est lié à leur gabarit. Quand tu fais 1,90m et que tu pèses 100kg, tu te déplaces et tu plonges moins vite, ton temps de réaction est plus long. Enfin, dans les sorties dans les pieds, j'observe des choses qui sont incroyables." Fabien Barthez a lancé un pavé dans la mare. Mais il n'est pas le seul dans le milieu à penser ainsi. A commencer par Bernard Lama , son ex-coéquipier chez les Bleus. "."

Du temps où il était le dernier rempart de Lille, Metz, Brest, Lens, Paris, West Ham, Rennes ou des Bleus, Bernard Lama excellait dans l'art de se détendre pour aller chercher des ballons sous sa barre, en lucarne ou à ras du poteau. Une qualité qu'il ne retrouve plus chez ses successeurs. "Un gardien a environ 3m à défendre de chaque côté, et je trouve qu'ils s'allongent tous. Il n'y en a pas un qui pousse sur les jambes, qui se détend", pointe-t-il.

Si tu ne fais pas 1,90m ou 1,95m, tu ne peux plus être gardien, nous explique l'ancien portier. Ce n'est pas normal. Les aptitudes sont toujours les mêmes : des parades comme les gardiens allemands avec des fermetures d'angles et des genoux au sol. Aujourd'hui, les gardiens se contentent de repousser les ballons. La technique de main est différente. On s'est fondu dans un modèle général qui est venu d'Allemagne ou d'Angleterre et on a perdu notre identité française." Elie Baup est sur la même longueur d'onde que Fabien Barthez et Bernard Lama. Pour le champion de France 1999 avec les Girondins de Bordeaux, le "gardien à la française" perd son identité. ", nous explique l'ancien portier.."

Avec son 1,80m, le Lensois Wuilker Fariñez fait figure d'OVNI aujourd'hui en Ligue 1. L'international vénézuelien est à quatre centimètres d'Anthony Lopes (1,84m) et à dix de la moyenne actuelle (1,90m) en championnat de France. En 20 ans, les gardiens de l'élite française ont grandement poussé. Car sur la saison 2001-02, leur taille moyenne était d'1,84m contre 1,83m cinq ans plus tôt (ndlr : lors de l'exercice 1996-97).

En Angleterre cette saison, la moyenne atteint 1,91m contre 1,90m en Allemagne. Un championnat où évolue Manuel Neuer (1,93m). Un portier dont le style est beaucoup cité en exemple par les observateurs, notamment depuis son titre de champion du monde en 2014. "On dit que c'est une armoire à glace mais ce n'est pas que ça. Il a un tel impact sur le jeu de son équipe et le placement de ses coéquipiers", précise l'agent Claude Cagnon, spécialiste des gardiens de but et auteur du livre "Cohérence cardiaque et optimisation de la performance".

Le champion du monde 2014 Manuel Neuer considéré comme un exemple à suivre par bon nombre d'observateurs. Crédit: Getty Images

Mais le style de Manuel Neuer ne convainc pas forcément nos anciens internationaux français. Bernard Lama encore : "Avec Andreas Köpke à l'époque à Marseille (1996-98), on avait déjà une vision de ce qu'était le gardien allemand. Sur les ballons à ras de terre, il y allait avec les poings. Mais c'était comme ça qu'il était performant. Moi, je n'aurais jamais pu adopter un tel style. Et le style du gardien va avec son physique. Quand en France, on a décidé qu'il ne devait pas faire moins d'1,90m, on a commencé à recruter des gamins sur leur gabarit mais pas sur leurs capacités à défendre un but. C'est là où est le problème... Même moi qui mesure 1,83m, ils auraient regardé ma fiche et auraient dit : 'laisse tomber, t'es trop petit'", glisse l'ex-gardien aux 44 sélections en Bleu.

Au début des années 2000", répond J'ai eu la chance de travailler avec ces deux grands gardiens. Pour le premier, je peux assurer que ça allait très, très vite, rappelle-t-il. Quant au second, c'était un monstre de vitesse pour aller au sol. On a alors commencé à se rendre compte que les gardiens de grande taille n'étaient pas forcément lents." Alors à quel moment a eu lieu la bascule ? "", répond Christophe Lollichon , en charge du développement des gardiens à Chelsea. Il y a vingt ans, il entraînait ceux du Stade Rennais. Et a vu passer Petr Cech (1,97m) d'abord, et Andreas Isaksson (1,99m) ensuite. "rappelle-t-il.l.."

Pour Christophe Lollichon, cet aspect est devenu une évidence. "Ça m'a confirmé que mon critère premier était la taille avant d'évaluer ensuite tout ce qui est vitesse, intelligence, puissance, qualité de pieds, coordination, compréhension du jeu, etc... Mais attention, seule la taille ne suffit pas". Celui qui est devenu entraîneur des gardiens des Blues ensuite estime cependant que ce critère est "déterminant dans le football actuel".

"Aujourd'hui, le jeu va plus vite, les frappes sont plus fortes et la technique des joueurs a évolué, enchaîne-t-il. L'homme grandit et les athlètes grandissent aussi. Ce n'est pas que dans le football. En hockey par exemple, les gardiens mesurent cinq ou six centimètres de plus depuis sept-huit ans. Puis il y a un côté physique et mathématique : quand on est grand, on prend plus de place." Proche des centres de formation français, Claude Cagnon confirme. "Depuis 20 ans, les joueurs sont plus athlétiques et il n'y a pas d'exception pour les gardiens de but, note-t-il. Ça leur permet d'être prêts pour le duel physique. Sur corner ou coup-franc par exemple, il y a une telle densité dans la surface que le gardien doit être capable de s'imposer".

Car outre la taille, c'est la capacité physique des gardiens qui fait aussi la différence. "Prenez Anthony Beuve d'Avranches (National). S'il avait joué dans les années 80-90, c'est un gardien qui aurait pu évoluer en L2 ou en L1. Il fait 1,86m mais n'est pas très épais, souligne Claude Cagnon. Certes Fabien Barthez et Bernard Lama ne dépassaient pas 1,83m, mais ils avaient une masse physique très solide et largement au-dessus de la moyenne. Au niveau des jambes et du buste, ils étaient très puissants." "Quand vous avez face à vous des gardiens puissants et hyper rapides comme Thibaut Courtois, Edouard Mendy, Marc-André Ter Stegen ou Petr Cech à l'époque, qui ont une vitesse gestuelle de très, très haut niveau, vous avez quasiment tout", corrobore Christophe Lollichon.

Des grands gardiens complets donc. Et qui poussent sur les jambes, martèle l'ancien entraîneur de Petr Cech. "Quand vous avez un Thibaut Courtois qui décolle, je peux vous dire qu'il en a dans les cuisses, pareil avec Edouard Mendy. Il faut voir la puissance qu'il dégage lorsqu'il intervient sur un plongeon latéral. C'est énorme. Même si ça peut paraître moins spectaculaire que lorsque c'est réalisé par Anthony Lopes ou un gardien de taille moyenne."

Au-delà de l'aspect physique, le football a aussi évolué sur le plan tactique. La multiplication des séances vidéos mais aussi le renforcement des différents outils technologiques ont donné de nouvelles armes aux gardiens de but. "Ils ont une science du placement qui est beaucoup plus développée, analyse Claude Cagnon. A l'époque, les gardiens jouaient plus à l'instinct et s'appuyaient sur leurs détentes."

Quant aux quelques portiers "qui restent sur leur ligne avec les bras en croix", Christophe Lollichon rejoint Fabien Barthez. "Malheureusement je le constate aussi et je me bats contre ça. Mais quand on analyse l'évolution de leur poste en général, on voit qu'ils sont davantage proactifs. On se bat pour que les gardiens soient plus joueurs dans l'âme, comme lui était d'ailleurs. Ce qu'il faut rechercher, c'est des gardiens qui influencent leurs partenaires mais aussi les adversaires", conclut-il.

