Après sa conférence de presse d'adieu au Real Madrid, lundi matin, le milieu international brésilien Casemiro s'est engagé avec Manchester United jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, a annoncé le club anglais. Le joueur de 30 ans évoluait depuis la saison 2012-2013 au Real Madrid, où il a disputé plus de 300 matches et remporté cinq Ligue des champions.

"Casemiro est un serial winner et l'un des meilleurs milieux du monde; son palmarès exceptionnel parle pour lui (...) il sera une bonne recrue pour le vestiaire grâce à son expérience, sa connaissance et son caractère", a salué le directeur sportif de Manchester United John Murtough dans un communiqué. "L'opportunité de démarrer un nouveau défi à Manchester United et en Premier League est très excitante (...) c'est un honneur et je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs", a réagi le Brésilien.

Ce dernier a été présenté au public d'Old Trafford avant le choc de lundi soir entre les Red Devils et Liverpool. Signe qu'une page est en train de se tourner, alors que Cristiano Ronaldo et Harry Maguire ont débuté sur le banc.

