Entre spleen et méforme, Alexis Sanchez ne brille plus à Arsenal

Que la saison semble longue pour Alexis Sanchez. Le Chilien, qui a attendu en vain un transfert à Manchester City jusque dans les derniers instants du mercato, évolue depuis avec un certain spleen sous le maillot des Gunners.

"Je suis venu à Arsenal pour gagner des titres, pour jouer les demi-finales de Ligue des champions, pour remporter la Premier League ! Je suis très déçu de n’avoir atteint aucun de ces objectifs", disait-il en mai dernier au Mundo Deportivo, comme pour légitimer en avance ses futures envies de départ.

Trois désillusions à gérer

Il faut dire que cette saison, justement, Arsenal ne joue pas la Ligue des champions et qu'Arsène Wenger aligne même son équipe bis en Ligue Europa. Mais Alexis Sanchez est resté, malgré lui, malgré son refus de prolonger un contrat qui s'achève dans six mois pour faire pression sur ses dirigeants. Sans succès.

Privé de coupe d'Europe, privé d'un départ à Manchester City, l'ancien Barcelonais est également privé de Coupe du monde depuis octobre. Son Chili a terminé sixième de la zone Amsud et manquera de fait le prestigieux tournoi en Russie. Un énorme coup dur pour le Gunner et pour une sélection qui nourrissaient de grandes ambitions lors de l'événement quadriennal.

"Alexis a vécu un moment difficile pendant le mercato mais c’est maintenant terminé et je pense qu’il est concentré sur son travail, sur ses performances et sur son club", espérait de son côté son capitaine Laurent Koscielny en septembre dernier, dans les colonnes du London Evening Standard. Trois mois plus tard, le moment difficile semble pourtant bien durer, lui qui a du mal à retrouver son niveau et son envie, en témoigne (entre autres) son maigre bilan de cinq buts (un penalty) en 16 matches de Premier League.

Sanchez célèbre son penalty inscrit à Burnley lors de la victoire d'Arsenal (0-1).Getty Images

City et Paris encore séduits ?

Un bilan d'autant plus étonnant que le Sud-américain demeure l'un des cinq joueurs de tout le championnat qui tire le plus au but (3,4 fois par match selon le site whoscored.com). Le passage au 3-4-3 opéré la saison passée lui permet même d'assumer pleinement ses envies d'axe, bien aidé cette saison par un Sead Kolasinac omniprésent sur l'aile gauche.

Certes, l'absence du Bosnien depuis trois matches et le retour (éphémère ?) du 4-2-3-1 permettent moins à Sanchez de soigner sa fiche de statistiques. Toujours est-il que le rendement offensif de l'ex-Blaugrana, au-delà de toute considération chiffrée, pose question et que son comportement sur le terrain est un peu plus critiqué que par le passé.

. Pourtant, c'est bien en étant à 100% qu'Alexis Sanchez pourra aider Arsenal à l'emmener jusque dans le top 4 du classement. Pour de nombreux observateurs, cette baisse de régime, avant tout mentale, était d'ailleurs prévisible, à l'image du discours de Patrick Vieira début décembre. "Quand un joueur veut quitter un club, je pense que l'on devrait le laisser partir car il ne va jamais se donner à 100%",. Pourtant, c'est bien en étant à 100% qu'Alexis Sanchez pourra aider Arsenal à l'emmener jusque dans le top 4 du classement.

Il est un peu risqué, en outre, de poursuivre sur cette dynamique tout en espérant convaincre les dirigeants citizens ou parisiens (également interessés) de compter encore sur lui. Eu égard à ses prestations actuelles, son attitude sur le pré mais aussi les lignes d'attaque des deux clubs cités (Sterling-Agüero-Sané / Mbappé-Cavani-Neymar, liste non exhaustive), les rêves de Sanchez vont peut-être devoir attendre. Encore.