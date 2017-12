Le film du Boxing Day

20h20 : Liverpool s'est arrêté à cinq

Une démonstration. Liverpool a finalement laminé Swansea 5-0 avec une dernière réalisation d'Oxlade-Chamberlain. Les joueurs d'Anfield ont profité des grandes faiblesses des Swans, complètement démoralisés en deuxième période. Les Reds reprennent la quatrième place temporairement subtilisée par Tottenham avant les matches de Manchester City demain mercredi et d'Arsenal jeudi.

19h56 : Les Reds déroulent

Ce Boxing Day est tout sauf un piège pour Liverpool qui a fait voler en éclats la défense de Swansea. Plutôt solides en première période, les Gallois ont complètement cédé face à la force de frappe de Firmino auteur d'un doublé en moins d'un quart d'heure. Avec également un but du jeune Trent Alexander-Arnold, les hommes de Jürgen Klopp mènent désormais 4-0.à 20 minutes de la fin.

18h37 : Philippe Coutinho montre déjà la voie

6 petites minutes et Philippe Coutinho fait déjà se lever le public Anfield ! Le milieu de terrain de Liverpool inscrit un but dont il a le secret, une frappe enroulée à l'extérieur de la surface imparable pour Fabianski. Les Reds mènent 1-0 et reprennent provisoirement la quatrième place à Tottenham.

18h30 : Liverpool conclut le spectacle

Les Reds avec Salah, Coutinho et Firmino titulaires (mais pas Sadio Mané) affrontent Swansea pour le dernier match de ce mardi de Boxing Day. Suivez le direct de cette rencontre ICI.

17h54 : C'est terminé pour les matches de 16h00 !

Manchester United accroché, Chelsea porté par ses Espagnols et Leicester de nouveau à l'arrêt, revivez les six matches de l'après-midi dans notre résumé.

Le résumé de la journée

17h50 : Et Lingard délivre Old Trafford

A force d'augmenter la pression, Manchester United a fini par avoir raison. Grâce au deuxième but de l'après-midi de Jesse Lingard, les hommes de José Mourinho vont accrocher le nul (2-2) Burnley a trop reculé et cette égalisation pendait au nez des Clarets...

17h41 : Manchester pousse, Burnley résiste

C'est un véritable siège sur le but de Burnley. Manchester tente sa chance, frappe, centre, obtient des corners et des coups francs à la pelle mais ne trouve pas la faille. Comme des airs de France - Luxembourg cette affaire.

17h30 : Un but contre son camp de Schmeichel, les Foxes sont désormais menés

Leicester en passe de confirmer son petit coup d'arrêt ? Cela se profile un peu plus avec le deuxième but de Watford désormais aux commandes de la rencontre. Sur un coup franc, Doucouré parvient à reprendre le coup franc de Tom Cleverley dans un angle fermé, Schmeichel peut toucher le ballon du poignet mais ne fait que dévier sa trajectoire dans ses propres filets.

17h24 : Le Boxing Day, c'est ça

Des jardiniers en tenue de Noël. Rien de plus normal outre-Manche.

Des jardiniers à Tottenham en habit de NoëlGetty Images

17h17 : Marcos Alonso met Chelsea à l’abri

Cesc Fabregras au corner et Marcos Alonso à la tête. Simple comme bonjour. Les Blues mènent 2-0 et sont désormais à l’abri. Juste avant, l'Espagnol avait de peu le coche sur coup franc.

17h13 : Lingard relance United

A peine rentré déjà important Jesse Lingard ! L'Anglais réduit l'écart et relance Manchester United sur un subtil intérieur du pied dos au but. Une magnifique réalisation qui relance de l'espir aà tout le Théâtre des rêves.

17h08 : Morata lance enfin Chelsea

La pause a visiblement fait le plus grand bien à Chelsea. Alvaro Morata ouvre le score de la tête sur un joli service de Cesar Azpilicueta, la sixième passe de l'ancien Marseillais vers son attaquant compatriote. L'attaquant espagnol permet aux Blues d'enfin faire craquer la défense de Brighton.

17h05 : Mourinho sort Ibrahimovic dès la mi-temps

L'expérience Zlatan Ihbrahimovic en soutien de Romelu Lukaku a tourné court. Le Suédois a été sorti dès le repos par l'entraîneur de United José Mourinho après une prestation bienb peu convaincante dans un rôle similaire à celui de Wayne Rooney la saison passée. Ibra a été remplacé par Jesse Lingard, tandis que Mkhitaryan a remplacé Marcos Rojo (qui a pris son cinquième avertissement en cinq matches de Premier League cette saison), Nemanja Matic glissant en défense centrale.

16h49 : C'est la pause

Peu de buts mais une grosse sensation à la mi-temps de ces six rencontres de 16h00. Burnley mène toujours sur le terrain de Manchester United (0-2), méconnaissable pour la première du duo Ibrahimovic - Lukaku devant. Watford a égalisé dans les arrêts de jeu face à Leicester grâce à Molla Wague suite à un corner. Les Hornets ont fait une grosse fin de première période et ont trouvé le poteau.

16h39 : Mahrez porte (encore) Leicester

On a retrouvé le véritable Riyad Mahrez ! Tranquille au deuxième poteau, l'Algérien conclut le bon travail d'Albrighton sur sa droite pour ouvrir le score en faveur de Leicester à Watford.

16h36 : Un bijou de Defour et Burnley éteint Old Trafford !

Oooooooh quel coup franc de Steven Defour. A 25 mètres, le Belge de Burnley enroule son ballon et vient nettoyer la lucarne de De Gea. Le but est superbe et voilà Manchester United mené 0-2 sur sa pelouse !

16h30 : Chelsea reste aphone

Toujours pas de buts entre Chelsea et Brighton. Les Blues dominent globalement mais à l'image de Moses peinent à convertir leur volonté en occasions franches.

Bournemouth a pour sa part égalisé face à West Ham, avec une réalisation de Dan Gosling (29').

16h22 : Ca chauffe sur les buts de Burnley

United est enfin rentré sur dans son match. Et l'attaque de l'équipe de José Mourinho commence à trouver son rythme. Ca chuffe devant les buts de Nick Pope mais pour le moment, cela tient pour les Clarets. Pour combien de temps encore semblent se demander les supporters des Red Devils.

16h12 : Burnley passe tout près du 0-2

Quel mouvement collectif des Clarets et Burnley trouve la barre. Arfield est trouvé dans la surface sur un centre et sa volée flottante vient heurter le sommet de la barre de David De Gea. Les Red Devils sont loin d'être sereins en ce début de match.

Dans les autres rencontres, West Ham a ouvert le score sur la pelouse de Bournemouth (Collins, 7') et le surprenant promu Huddersfield en a fait de même face à Stoke City (Ince, 10').

16h03 : United déjà surpris par Burnley !

Surprise à Old Trafford, Burnley ouvre la marque ! Suite à un cafouillage après un coup-franc, Ashley Barnes fusille De Gea aux six mètres et crée la stupeur.

16h00 : C'est parti sur six pelouses

C'est l'heure du plat de résistance : Manchester United - Burnley, Chelsea - Brighton, Watford - Leicester, Bournemouth - West Ham, West Brom - Everton et Huddersfield - Stoke débutent.

15h04 : Lukaku et Ibra débutent

José Mourinho a décidé de sortir l'artillerie lourde face à Burnley. Les Red Devils vont se présenter avec Romelu Lukaku et…. Zlatan Ibrahimovic. C'est la première fois que les deux attaquants vont débuter ensemble. Marcus Rashford et Paulo Pogna sont également dans le onze.

14h50 : Pas rassasié, Kane signe le triplé et un nouveau record !

C'était passé tout proche quelques minutes sur une frappe croisée, c'est désormais acté, Harry Kane signe le triplé et un 56e but en 2017 ! Parfaitement lancé par Dele Alli, son piqué du gauche est un modèle du genre et lui offre une nouvelle marque historique cet après-midi. Il devient le premier joueur à inscrire six triplés sur une année civile en Premier League. Entre-temps, Sofiane Boufal avait réduit la marque, profitant d'unh mauvais alignement de la défense des Spurs.

14h37 : Tottenham fait définitivement le trou

Et 1, et 2, et 3... et même 4-0 ! Les Spurs sont irrésistibles et inscrivent deux nouveaux buts coup sur coup par Alli (49') et Son (51'). Southampton est dans les cordes et ne semble plus en mesuire de pouvoir renverser le match. Et Kane passe à deux doigts de signer un triplé dans la foulée.

14h08 : Kane pour le doublé et le record

C'est donc "Hurrikane" qui terminera probablement meilleur buteur sur l'année civile 2017. Auteur d'un doublé face à Southampton, Harry Kane pointe désormais à 55 buts depuis le 1er janvier dernier. Une réalisation de plus qu'un certain Lionel Messi qui était le leader jusqu'à présent. La Pulga ne jouant plus en 2017, Kane est assuré du titre.

Harry KaneGetty Images

14h04 : A Londres, évitez le métro le 26 décembre

Si vous êtes devant la télé, vous devez vous interroger sur les places vides dans Wembley en ce Boxing-Day. L'explication est simple : le 26 décembre, c'est toujours galère de circuler à Londres car de nombreuses lignes sont fermées. D'où l'absence de certains spectateurs.

13h59 : Shearer rend hommage

Alan Shearer est beau joueur. Après la réalisation d'Harry Kane, l'ancien attaquant emblématique de Newcastle a rendu hommage à Harry Kane qui l'a effacé des tablettes. "Tu as eu une magnifique année 2017. Tu mérites ce record de buts inscrits sur une année civile. Bravo et continues le bon travail". Classe.

13h51 : C'est fait, Kane a effacé Shearer des tablettes et rejoint Messi

C'est réglé ! Harry Kane est le nouveau meilleur buteur de la Premier League sur une année civile. Le serial-buteur a marqué de la tête contre Southampton. Il en est à 37 buts sur l'année civile en Championnat. Il dépasse maintenant d'un but la légende Alan Shearer. Et il a aussi rejoint rejoindre Lionel Messi au nombre de buts inscrits en club et en sélection en 2017. Les deux en sont à 54.

13h35 : Kane chasse les records

Harry Kane peut marquer l'histoire ! Auteur d'un triplé samedi en Premier League contre Burnley (3-0), l'Anglais de Tottenham a inscrit 36 buts en Championnat sur l'année 2017. Il partage le record avec la légende Alan Shearer. Mais ce mardi, il pourrait le battre. Il peut aussi rejoindre Lionel Messi au nombre de buts inscrits en club et en sélection en 2017. Messi en est à 54. Et Kane à 53.

13h32 : "Happy Birthday" Hugo

Hugo Lloris s'offre un jour un peu singulier. Pour fêter son anniversaire dans la foulée de Noël, le capitaine de l'équipe de France est sur la pelouse. Il fête ses 31 ans ce mardi.

13h30 : Début des hostilités

Le coup d'envoi de Tottenham-Southampton, premier match de la journée, est donné. Le feu d'artifice peut commencer.

13h10 : Les dernières fois où le Boxing Day nous a régalés

Fatigués par leur réveillon, les joueurs présents sur les pelouses anglaises ce mardi pour le traditionnel Boxing day connaissent leur mission : offrir un dernier cadeau aux amoureux du ballon rond dans le Royaume. Et dans le passé, ils ont souvent réussi à le faire avec des jolis buts.

12h45 : Les petites et grandes histoires du Boxing Day

Le traditionnel Boxing Day se tient ce mardi. Les supporters anglais vont se rendre dans les stades au lendemain de Noël avec l’espoir d’assister à du football champagne. Sur le terrain et en dehors, quelques événements ont marqué les esprits. On vous rafraîchit la mémoire.