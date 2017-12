Premier League : Manchester United encore tenu en échec, Chelsea tient son rang

La période du Boxing Day et des fêtes est souvent cruciale en Premier League. Certaines équipes ont perdu le titre durant ce moment si particulier de la saison. D'autres y ont fait des différences clefs dans la course à l'Europe. Ou ont vu leur situation devenir catastrophique pour le maintien. Cette année, Manchester United semble parti pour bien mal négocier cette période. Le club mancunien a bien sûr sûrement fait une croix sur le titre avant ce Boxing Day. Mais en concédant le nul à domicile face à Burnley (2-2), les Red Devils (2es à 13 points des Citizens avant cette 20e journée) ont encore fait un joli cadeau à Manchester City, qui se déplace à Newcastle mercredi, et à leurs concurrents directs en ce lendemain de Noël.

Trois jours après avoir concédé le nul dans les dernières secondes face à Leicester City (2-2), Manchester United, déjà battu par Bristol en League Cup, n'est pas parvenu à rebondir. José Mourinho avait pourtant choisi de sortir l'artillerie lourde en alignant Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku d'entrée. S'ils ne sont pas les seuls responsables, le choix n'a pas été payant, et c'est un euphémisme. Les deux attaquants n'ont pas pesé. Et United s'est vite retrouvé à courir après le score. Ashley Barnes (0-1, 3e) puis Steven Defour (0-2, 36e) ont permis aux Clarets de relever la tête après leur claque contre Tottenham (0-3).

Lingard, le choix payant de Mourinho

Peu inspiré pour son équipe de départ, Mourinho s'est pourtant rattrapé ensuite. A la pause, il a opéré deux changements, et a notamment sorti Ibra pour Jesse Lingard. Bien lui en a pris. L'international anglais a signé un doublé (1-2, 53e puis 2-2, 90e) pour arracher un nul longtemps inespéré. C'est un moindre mal. Mais cela ne fera pas le bonheur des supporters mancuniens. Mercredi, le voisin City aura l'occasion de prendre encore un peu plus le large en tête. Et derrière, d'autres reviennent dans les rétroviseurs mancuniens.

Chelsea est ainsi revenu à une petite longueur de Manchester United. Vainqueurs de Brighton (2-0) grâce à des buts d'Alvaro Morata (46e) et Marcos Alonso (60e), les Blues ont renoué avec le succès après leur nul à Everton (0-0). Ils reviennent dans le sillage de Man. U. et conservent cinq points d'avance sur Tottenham, qui a déroulé face à Southampton (5-2) avec un triplé de l'incroyable Harry Kane. De son côté, le Leicester City de Claude Puel a confirmé sa période plus délicate avec un troisième match de rang sans victoire en championnat. Malgré un but de Riyad Mahrez pour ouvrir le score, les Foxes ont cette fois-ci chuté à Watford (2-1).