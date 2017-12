Premier League : Arsenal s'impose à Crystal Palace (2-3) et reste au contact de Tottenham

Pour son 810e match de Premier League, record de Sir Alex Ferguson égalé, Arsène Wenger est passé par toutes les émotions. Après une première période dominée dans les grandes largeurs, les Gunners ont soufflé le chaud et le froid après la pause. Ils s'imposent finalement dans la difficulté sur le score de 3 buts à 2, grâce notamment à un doublé d'Alexis Sanchez en quatre minutes juste après l'heure de jeu. Un succès précieux qui leur permet de ne pas se faire distancer dans la course pour le top 4.

Le record d'Arsène Wenger était impossible à rater. Celui après lequel court Alexandre Lacazette reste possible mais la fenêtre de tir s'est rétrécie. Toujours à une unité de Kylian Mbappé au plus grand nombre de buts inscrits sur l'année civile par un joueur français (33), l'ancien joueur de l'OL est resté muet face à Crystal Palace. Mais il a largement contribué à cette victoire acquise dans la douleur. C'est en effet à l'issue d'une de ses frappes vicieuses que Skhodran Mustafi a pu ouvrir le score en profitant d'une erreur de main de Julian Speroni dans une position de renard des surfaces (0-1, 25e). Un but mérité pour des Gunners qui ont étouffé les Eagles au milieu de terrain, se projetant très vite vers l'avant durant les 45 premières minutes. Leurs nombreuses occasions, parfois gâchées, sont là pour en témoigner.

Lacazette muet, c'est Sanchez qui régale

Au retour des vestiaires, Alexandre Lacazette a également enfilé son costume de passeur pour glisser un petit ballon à Alexis Sanchez (1-2, 62e). Le Chilien s'est mué en sauveur alors qu'Arsenal a déjoué dès l'entame de la seconde période, une attitude sanctionnée par Andros Townsend sur un centre de Wilfried Zaha (1-1, 49e). Les Gunners n'auront douté qu'une grosse dizaine de minutes, d'autant que Sanchez a remis ça pour s'offrir un doublé en quatre minutes, bonifiant un caviar du gauche de Jack Wilshere (1-3, 66e). Mais, alors qu'on pensait les trois points définitivement acquis, les hommes d'Arsène Wenger sont retombés dans leurs travers, offrant beaucoup trop de situations chaudes aux Eagles, qui trouvaient la faille une deuxième fois sur corner par James Tomkins (2-3, 89e). Sur un fil pendant les dernières minutes, Arsenal a tenu bon. En tremblant.

Malgré un cheminement tortueux, la 810e du technicien alsacien est, à l'arrivée, heureuse. Elle lui permet d'atteindre un total de 468 victoires en Premier League (528 en 810 matches pour Ferguson). Le résultat positif était de toute façon une nécessité pour des Gunners qui ne doivent rien lâcher s'ils veulent terminer à la quatrième place au mois de mai prochain. Après les victoires de Tottenham, Liverpool et Chelsea lors du Boxing Day, Arsenal a répondu et revient à un petit point des Reds (4e, 38pts) et à hauteur des Spurs (5e, 37pts).