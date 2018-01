Ross Barkley s'engage à Chelsea

Antonio Conte avait presque vendu la mèche en conférence de presse ce vendredi. Quelques heures plus tard, Chelsea a confirmé officiellement la nouvelle : Ross Barkley est un nouveau joueur des Blues ! Après un départ avorté l'été dernier, l'international anglais de 24 ans quitte donc finalement Everton six mois plus tard.

De retour d'une vilaine blessure aux ischio-jambiers, le milieu de terrain n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec les Toffees. Il a signé avec Chelsea un contrat de cinq ans et demi et portera le numéro 8 des Blues. Si le montant du transfert n'a pas été communiqué, les médias anglais parlent d'une somme aux alentours de 17 millions d'euros. Everton récupère donc un joli butin pour un joueur en fin de contrat en juin prochain.