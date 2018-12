Arsenal s'incline à Southampton (3-2), Chelsea s'impose à Brighton (1-2)

Fin de série pour Arsenal. Pour la première fois depuis vingt-deux matches toutes compétitions confondues, Arsenal a perdu. Les Gunners se sont inclinés à Southampton (3-2) dimanche et voient leur voisin Chelsea prendre de l'avance au classement après sa victoire sur le terrain de Brighton (1-2).

Revenus après avoir été pourtant menés à deux reprises, les hommes d'Unai Emery n'ont pas réussi à convertir leurs occasions et se sont fait punir par Southampton qui a marqué dans les dernières minutes de la rencontre. Avec ce succès, Southampton décroche une première victoire au St Mary's Stadium cette saison et sort de la zone de relégation.

Koscielny, dans tous les mauvais coups

De retour six mois après sa rupture du tendon d'Achille, le capitaine Laurent Koscielny a connu une après-midi cauchemardesque. Impliqué sur les deux premiers buts de Southampton inscrits par Danny Ings (20e et 44e), l'ancien international français n'a pas été en réussite à l'image de sa défense. A la mi-temps, Southampton menait logiquement au score (2-1) malgré l'égalisation de courte durée de Henrick Mkhitaryan (28e). Unai Emery s'est alors décidé à faire entrer Alexandre Lacazette aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, en manque de réussite aujourd'hui.

Si les deux équipes se sont procurées des occasions pour marquer, c'est finalement Southampton qui est parvenu à faire la différence. Encore de la tête grâce à Charlie Austin (3-2, 85e), entré en cours de jeu à la place de Danny Ings, et bien aidé par la sortie ratée de Bernd Leno. Le score n'évoluera plus et Southampton (17e) décroche une précieuse victoire qui lui permet de sortir de la zone de relégation. Arsenal s'incline pour la première fois depuis le 18 août dernier en championnat.

C'était justement une défaite à Chelsea (2-3) qui profite du faux pas des Gunners pour prendre trois points d'avance au classement après son succès à Brighton (2-1) grâce à des réalisations de Pedro et Hazard. Pour son prochain match, Arsenal recevra Tottenham mercredi prochain pour le compte des quarts de finale de la League Cup. Southampton, qui ne s'était plus imposé depuis près de 8 mois (victoire sur Bournemouth 2-1), ira défier Huddersfield, concurrent direct pour le maintien.