City, Liverpool, Chelsea : quel invaincu a la tête du futur champion ?

Manchester City

Par Sasha Beckermann

Pep Guardiola c’est l’argument indiscutable de Manchester City. Le technicien espagnol a réussi partout où il est passé, et surtout, est parvenu à s’imposer sur du long terme ! Pep, c’est trois titres d’affilé avec le FC Barcelone (2009, 2010, 2011), autant avec le Bayern Munich (2014, 2015, 2016) et il semble bien parti pour réitérer avec Manchester City dans la foulée du titre de l’année dernière.

Manchester City, c’est tout simplement une attaque de feu : 33 buts marqués en 11 matchs, trois buts par match en moyenne, tout est dit. Les Citizens ont marqué, à ce stade du championnat, sept buts de plus que Chelsea, deuxième et 13 de plus que Liverpool, troisième. Surtout, cette efficacité offensive est accompagnée d’une profondeur de banc assez exceptionnelle : Leroy Sané, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Aguero, Gabriel Jésus, Riyad Mahrez…

Enfin, Manchester City est invaincu contre ces deux concurrents directs : les Citizens se sont imposés contre Chelsea (2-0) lors du Community Shield, et ont fait match nul (0-0) contre Liverpool et ce à Anfield.

GuardiolaGetty Images

Liverpool

Par Glenn Ceillier

Il est temps de conclure pour Jurgen Klopp à Liverpool. Et il n'y a pas de meilleure compétition que la Premier League pour le faire ! Finaliste de la Ligue Europa 2016 puis de la Ligue des champions la saison dernière, le technicien allemand a tout pour aller au bout en Premier League dès cette saison. Pourquoi ? Tout simplement car Liverpool a su densifier et améliorer clairement son groupe pour atteindre ses rêves. Et cela se voit.

Alisson rassure tout le monde dans le but. Devant lui, la défense des Reds est un roc depuis l'arrivée de Virgil Van Dijk et l'éclosion de Joe Gomez dans l'axe. Naby Keita a bonifié le milieu du club de la Mersey, qui a gagné en fluidité, et apporte plus d'équilibre. Et le talentueux trio offensif Salah-Mané-Firmino est toujours là. Avec ses nouveaux atouts, son expérience en plus et sa soif de titres, Liverpool peut surprendre Manchester City. Et va le faire.

L'irresistible trio Roberto Firmino - Mohamed Salah - Sadio Mané (Liverpool)Getty Images

Chelsea

Par Vincent Brégevin

Il y avait un gros point d'interrogation sur Chelsea à l'aube de la saison. Sur la capacité des Blues à digérer une dernière saison décevante avec Antonio Conte. Sur leur faculté à s'adapter à un nouveau style de jeu avec Maurizio Sarri. La transition n'était pas simple et le processus reste en cours. C'est d'autant plus prometteur de voir Chelsea encore invaincu à ce stade de la saison. Car la marge de progression des pensionnaires de Stamford Bridge reste importante. Mais ils évoluent déjà à un niveau élevé.

Chelsea va encore se bonifier. Et renforcer ses arguments. Sa qualité technique s'est considérablement améliorée avec l'arrivée de Jorginho. Avec l'international italien, Chelsea a une arme pour rivaliser avec Liverpool ou Manchester City sur le plan collectif. Avec Eden Hazard, il dispose toujours de l'une des meilleures individualités de la Premier League, sinon le meilleur. Un joueur capable de faire la différence pour porter les Blues vers le sommet. Et ce n'est pas totalement improbable de les voir y accéder dès cette saison.