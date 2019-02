Grâce à Pogba et Martial, Manchester United corrige Fulham (0-3) avant de défier le PSG

Porté par ses Français, Manchester United a de nouveau brillé. A trois jours de la réception du PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Red Devils ont fait respecter leur loi sur le terrain de Fulham (0-3) grâce à un doublé de Paul Pogba et à une réalisation d’Anthony Martial. Au classement, David De Gea et ses coéquipiers s’installent à la quatrième place et mettent la pression sur Chelsea, qui ira défier Manchester City dimanche (17h).

Les titulaires ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a une chose qui ne change pas depuis maintenant près de deux mois : Manchester United marche sur l’eau. En l’absence de Marcus Rashford, Jesse Lingard ou encore Ashley Young (restés sur le banc), les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer ont certes été bousculés par Fulham en début de partie. Mais c’était avant que les “Frenchies” mancuniens ne fassent parler la poudre. Servi par Anthony Martial, Paul Pogba a d’abord ouvert le score d’une frappe puissante dans un angle fermé (0-1, 14e).

Martial, une passe décisive et un numéro de soliste

Passeur décisif pour “La Pioche”, Anthony Martial s’est ensuite illustré en solitaire. Parti en contre, l’ancien Monégasque a résisté au retour de Denis Odoi, a éliminé Maxime Le Marchand et a ajusté Sergio Rico d’un plat du pied imparable (0-2, 23e). La connexion entre les deux Tricolores a de nouveau fonctionné à merveille au cours du second acte, lors duquel les Cottagers n’ont jamais vraiment semblé en mesure de revenir dans la partie. Ce sont même les visiteurs qui ont alourdi la marque, Pogba transformant un penalty concédé par Le Marchand (0-3, 65e).

Auteur d’un doublé, l’ex-Turinois a déjà marqué autant de buts en Premier League cette saison (onze réalisations) que sur l’ensemble des deux exercices précédents. Une large victoire, aucun but encaissé, des cadres en confiance… Tous les voyants sont au vert pour le MU de Solskjaer, qui a donc pris 25 points sur 27 possibles en championnat. Une dynamique exceptionnelle permettant aux partenaires de Romelu Lukaku de ravir provisoirement la quatrième place aux Blues, qui auront fort à faire du côté de l’Etihad Stadium dimanche.