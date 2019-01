Rupture des ligaments croisés pour Hector Bellerin, out jusqu'à la fin de la saison

Arsenal a gagné un derby et trois points très précieux contre Chelsea samedi dernier (2-0), mais a perdu un élément essentiel de sa défense pour le reste de la saison. Hector Ballerin est sorti à la 72e minute de la rencontre après une course vers l'avant et sans aucun choc avec un autre joueur.

Le club londonien a confirmé que le joueur souffrait d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche qui va le tenir éloigné des terrains de football pendant six à neuf mois. Le club ajoute que le défenseur espagnol va être opéré très prochainement.

Titularisé 18 fois depuis le début de la saison, le joueur de 23 ans revenait tout juste de blessure, une lésion au mollet, qui l'avait empêché de jouer pendant trois semaines.